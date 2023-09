La autopsia reveló que el hombre hallado en los Lagos de Palermo no murió ahogado y no pudo ser identificado

La autopsia reveló que el hombre hallado en los Lagos de Palermo no murió ahogado

El hombre hallado muerto en las aguas de los Lagos de Palermo no presentaba ninguna lesión y se sospecha que murió como consecuencia de una muerte súbita, aunque tampoco se descarta algo vinculado al consumo de drogas.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, la autopsia preliminar reveló que el hombre de entre 35 y 40 años no pudo ser identificado, y "no presentaba partículas de plantón en sus pulmones lo que da cuenta que no murió ahogado y tampoco presentaba lesiones en su cuerpo".

Por ahora, las sospechas sobre el deceso del hombre es que la causa fue una muerte súbita o que estaría vinculado al consumo de drogas.

Durante la autopsia, y según se informó, se pudo apreciar un edema encefálico difuso, el cual deberá ser analizado a través de un examen histopatologico el cual demora entre 20 a 30 días. Este edema encefálico difuso podría tratarse de un accidente cerebro vascular ACV, entre otros diagnósticos.

Además, las huellas dactilares de sus manos las tenía desgastadas y por eso no pudo aún ser identificado, con lo cual los investigadores apuestan a realizar un proceso para extraer muestras de la piel de los dedos para procesarlas y así posibilitar su identificación.

En la tarde del lunes, luego de que el cuerpo haya sido recuperado por los Bomberos de la Ciudad y analizado por la Unidad Criminalística Móvil, se le practicó la autopsia correspondiente.

Desde el comienzo de la investigación se confirmó que la víctima no llevaba documentos pero sí una tarjeta S.U.B.E que está siendo peritada para poder identificarlo.

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Di Lello que caratuló el caso como "averiguación de causales de muerte". Fuentes policiales le confirmaron a este medio que el cuerpo "llevaba entre 8 y 12 horas de muerto, sin lesiones visibles".