Una gran cosecha para los marplatenses en la segunda jornada de los Evita

Después de un arranque prometedor para los marplatense que integran la delegación de provincia de Buenos Aires, el miércoles fue un jornada repleta de medallas. En total fueron 18 las preseas que se colgaron en cuellos de representantes locales, que se subieron a los escalones del podio en los espectaculares Juegos Nacionales Evita.

Natación PCD

6 medallas de oro: 25 Libres Masculino Sub 14 S14 Inti Mantz Niyen, 25 Libres Masculino Sub 14 S12 Bautista Beredo, 25 Espalda Masculino Sub 14 S12 Bautista Beredo, 25 Espalda Masculino Sub 16 S11 Cristian Díaz, 25 Libres Masculino Sub 16 S6 Bautista Hollman, 25 Espalda Masculino Sub 16 S6 Bautista Hollman.

3 medallas de plata: 25 Libres Masculino Sub 16 S9 Máximo Molina Mansilla, 25 Libres Masculino Sub 16 S9 Máximo Molina Mansilla y 25 Libres Masculino Sub 16 S11 Cristian Díaz.

Atletismo PCD

Medalla de bronce: 80 mts Sub 14 T12 Avril Torres.

Gimnasia artística

Medalla de oro: Nivel 2 (Jazmín Etchepare, Josefina Botta y Joaquina Ragnoli).

Medalla de plata: Nivel 1 (Martina Oliver, Martina Colantuono, Violeta Del Cerro y Julieta Pardo)

Atletismo

Medalla de plata: Brisa Rodríguez en 3000 mts.

Nado sincronizado

5 medallas de oro y la Copa general para Provincia de Buenos Aires: Catalina Lopez (solos y duos sub12) y Sofia Bochetto (duos sub 12), Ornella Vidal (duos sub 14) y Magali Torcoletti (solos y duos sub14). Además obtuvieron el primer puesto en Combo.