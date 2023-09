Sin Messi, Inter Miami fue una sombra y se quedó sin título

Hay un Inter Miami con Messi y otro sin él. El conjunto de la Florida extraño horrores al "10", no hizo un buen partido y cayó por 2 a 1 frente a Houston Dynamo por la final de la US Open Cup. El equipo de "Tata" Martino fue superado ampliamente en el primer tiempo y quedó en una desventaja de dos goles que se hizo muy cuesta arriba. En el minuto 90', el descuento de Josef Martínez le dio la ilusión y fue con todo en los minutos finales, pero no lo pudo igualar.

