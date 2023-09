Boca no tuvo contundencia y va a Brasil sin ventaja

Esta vez Cavani sí tuvo chances pero no las pudo convertir y sigue con la mala racha en el "xeneize".

En siete días sabremos cuánto le habrá costado a Boca todas las posibilidades que dejó pasar en La Bombonera y no haber podido sacar al menos una mínima ventaja pese a haber sido tan superior al "cuco" Palmeiras. El equipo de Jorge Almirón hizo todo para ir arriba a Brasil, menos el gol, y el 0 a 0 termina siendo un mal resultado pensando en la revancha en San Pablo, donde no sólo el "verdao" se hace muy fuerte, sino que se jugará en una carpeta sintética que es un dolor de cabeza para aquellos que no estan acostumbrados y la visitan. La semifinal de la Copa Libertadores está totalmente abierta y el "xeneize" irá por otra noche gloriosa en un estadio donde salió campeón en 2000 y ganó la semifinal 2001.

La primera clara en la etapa inicial la tuvo el conjunto visitante a los 3 minutos tras una gran jugada colectiva que Artur no pudo capitalizar al rematar desviado hacia el arco defendido por Sergio "Chiquito" Romero, mientras que Edinson Cavani, con un potente cabezazo, estuvo cerca de abrir el marcador para Boca a los 15 en una pelota parada. Más tarde, una asistencia del delantero uruguayo dejó mano a mano a Cristian Medina, pero el mediocampista no pudo vencer la resistencia del arquero Weverton después de una mala salida de Palmeiras desde el fondo. Sin embargo, Boca terminó los primeros 45 minutos mejor que su rival de la mano de un buen rendimiento de Valentín Barco y Ezequiel Fernández en la mitad de la cancha, además de las apariciones de Cavani, que tuvo otra chance sumamente clara a los 47, en el ataque.

Ya en el complemento, a los 13 minutos, Boca convirtió luego de una seguidilla de errores defensivos de Palmeiras, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán anuló el tanto de Miguel Merentiel por una falta previa de Frank Fabra. A los 23, Weverton falló ante un disparó de Barco y la pelota quedó a centímetros de la línea del arco, pero Cavani no llegó a empujarla y el "Xeneize" nuevamente dilapidó una chance clara en un segundo tiempo que se tornó más parejo, aunque prevaleció la superioridad del elenco de Jorge Almirón. A los 26 ingresó Darío Benedetto y no pudo aprovechar la primera situación que tuvo de cabeza, mientras Palmeiras intentaba lastimar de contraataque y con algunos disparos inofensivos de media distancia. Boca siguió buscando hasta el final, por momentos con más ganas que juego, pero no pudo romper el cero y se tuvo que conformar con el empate.