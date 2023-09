Mar del Plata perdió con Tandil y perdió la categoría en el Argentino de Sub 19

Las chicas fueron de mayor a menor, y la derrota con Tandil las condenó en el Argentino Sub 19. (Foto: Prensa AAMH)

El Seleccionado Sub-19 de Mar del Plata perdió 3-2 ante Tandil en un duro partido y no pudo mantener la categoría en el Campeonato Argentino que se está desarrollando en Rosario. El domingo a las 8.30 se medirá con Salta por el 7° puesto.

Era una jornada importante para las definiciones del Campeonato Argentino Sub-19 que se está disputando esta semana en Rosario. Mar del Plata tenía la oportunidad de jugarse la permanencia mano a mano con Tandil y cayó por 3 a 2. El desarrollo del encuentro resultó muy cambiante. En pocos minutos, el marcador cambiaba de liderazgo fruto del ida y vuelta que se generaba. A los 17 minutos de partido, Victoria Meira marcó el 1-0 para las tandilenses pero apenas un minuto más tarde, Florencia Rodríguez Vignola pudo igualar el encuentro a través de un córner corto.

La “Roja” fue por más inmediatamente y con una jugada que definió María Constanza Calvi, pudo ponerse al frente por 2 a 1. No pudo sostenerlo hasta el entretiempo, porque en el minuto 28, Lucía Díaz Delfino volvió a igualar el encuentro. La definición llegaría cuando, promediando el tercer cuarto, Victoria Meira pudo anotar en una jugada su segundo gol en la cuenta personal y lo que sería el 3-2 definitivo. Mar del Plata no dejó de intentarlo hasta la chicharra final porque tenía herramientas para, al menos forzar los penales australianos, pero no pudo encontrar ese tercer gol que se lo permitiera.

Con este resultado, una vez consumado el final del partido, Mar del Plata perdió la categoría junto con Salta que cayó en la otra semifinal de Reclasificación ante Tucumán por 3 a 0. Ambos equipos se medirán este domingo a las 8.30 de la mañana buscando quedarse con el séptimo puesto del Argentino.