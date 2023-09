El "Ángel de la muerte" denunció que 2 mujeres quisieron robarle su herencia de medio millón de dólares

Carlos Robledo Puch, conocido como "El Ángel de la muerte" por haber asesinado a 11 personas, denunció que dos mujeres quisieron estafarlo para quedarse con su herencia.

Se tratan de una madre y su hija que desde hace meses van a visitarlo a la Unidad Penal N°26 de Olmos y manifestaron ser garantes para que Robledo Puch salga y se instale en su domicilio.

Sin embargo, el célebre asesino múltiple asegura que la verdadera intención de las mujeres es quedarse con su herencia una vez que él muera. Como era hijo único, sus padres le dejaron a Robledo Puch dos propiedades valuadas en 500 mil dólares.

La denuncia trascendió este lunes, pero fue efectuada el pasado 7 de junio, cuando el juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Oscar Quintana, y su secretario Bernardo Hermoda Lozano, lo visitaran en la cárcel.

Roble Puch está detenido desde hace 51 años por matar a once personas.

"Me quieren matar y estafar. Me quieren hacer lo mismo que a Charles Manson”, expresó Puch y de esta manera se decidió revocar como garante a las dos mujeres y por este motivo no podrá salir de prisión. Ante esta situación decidió desvincular a su abogado.

Por otro lado, se pudo comprobar que la madre e hija tenían un antecedente similar: habían visitado en su oportunidad a Ricardo Barreda, el odontólogo cuádruple femicida. Según pudieron confirmar fuente a la agencia NA, el hombre las echó "porque eran muy densas".

El "Ángel Negro" es el asesino que más tiempo lleva preso en el país. Está detenido desde hace 51 años por matar, entre 1971 y 1972, a once personas. A sus 71 años Puch solo busca obtener su "libertad" y ser alojado en un centro de jubilados para cuidar su salud. Esto último se debe a que tiene EPOC, tuvo una neumonía bilateral grave, tiene problemas intestinales y le cuesta ingerir alimentos.