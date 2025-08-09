SUPLEMENTOS
Dramático: secuestró y golpeó durante cuarto días a su novia porque ella quería mudarse

La víctima había anunciado que se iría a la casa de sus padres. La insólita forma en la que lo detuvieron.

El sujeto de 19 años fue detenido en el hospital.

9 de Agosto de 2025 16:40

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 19 años fue detenido luego de haber sido denunciado por golpear y secuestrar a una chica durante, al menos, cuatro días.

El violento episodio se dio en el oeste del Conurbano bonaerense donde el sujeto mantuvo cautiva a su pareja durante cuatro días luego de que ella le anunciara que pretendía regresar a la vivienda de sus padres.

De acuerdo a los testigos, el hombre era extremadamente violento y acostumbraba a agredir a su novia.

Insólitamente, el imputado fue detenido en el cruce de la ruta provincial 24 y la calle Doctor Hugo Juan Morosi, en uno de los accesos al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes, cuando intentaba visitar a un familiar que se encontraba internado en el lugar.

Trascendió que las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y basándose en las directivas que habían sido impartidas por los miembros de la Unidad Funcional N° 10 del distrito.

