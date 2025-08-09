Balearon a un hombre en el rostro durante una discusión en la puerta de una casa

Un hombre de 30 años fue baleado en el rostro este sábado en el frente de una casa en el barrio Nuevo Golf y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde permanece internado.

Según los datos recabados por 0223, los hechos sucedieron en inmediaciones de las calles 71 y Gianelli, poco después del mediodía donde dos hombres discutieron en la puerta de la casa.

El herido es la pareja de una mujer que vive con sus hijos en el lugar y el agresor, que es intensamente buscado, sería su ex pareja. "Al prófugo le dijeron que el herido había golpeado en reiteradas oportunidades a sus hijos menores, fue a buscarlo y le disparó tras una pelea en el frente de la casa", señalaron las fuentes extraoficiales consultadas por este medio.



El herido fue trasladado de urgencia al Higa donde ingresó al shock room en grave estado mientras que algunos de sus familiares comenzaron a buscar al agresor. Tras un primer accionar del Comando de Patrullas, las actuaciones fueron remitidas a la comisaría quinta.

fiscal Romina Díaz

La investigación quedó a cargo de lade la Unidad Funcional de Instrucción N°6.