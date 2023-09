Fue al banco con el camperón de River y le dieron una tarjeta de crédito con el escudo de Boca

La pesadilla de cualquier hincha de fútbol es llevar consigo encima algo que tenga el escudo o incluso los colores de su clásico rival. Eso mismo le pasó a un fanático de River que vivió una secuencia insólita con el banco a la hora de sacar una tarjeta de crédito.

El usuario de TikTok @jprainelli10 compartió un desopilante video reclamándole al banco BBVA un error que tuvo a la hora de entregarle la tarjeta. "La posta es que ya no se que hacer. Me tienen los huevos por el piso", comenzaba muy indignado Juampi.

Todo empezó cuando el protagonista del hecho fue a la entidad bancaria con la indumentaria de su equipo favorito: "Resulta que fui a pedir una tarjeta de crédito, para sacar cosas a largo plazo y demás. Fui con el camperón de River y se ve que el chabón era hincha de Boca".

Luego continuó explicando que BBVA, quien fue el sponsor principal de los dos equipos más grandes de Argentina en su momento, tiene una afiliación con Boca y River y le entrega a sus clientes tarjetas con los colores y escudos del club que es hincha. "Y bueno yo digo 'supongo que me va a dar la de River, no va a ser tan hijo p... de mandarme la tarjeta de Boca'. Entonces el hijo de mil p... me mandó la tarjeta de Boca", contó Juampi Rianelli mientras mostraba la figura de plástico con los colores del club de la Ribera y su nombre encima.

Pero lo más insólito no termina ahí. El usuario aclaró que le hizo un reclamo formal al banco para que le cambien la tarjeta por una de River, pero se terminó llevando un gran disgusto.

"Mira la posta es que no me cabe que me manden la tarjeta de Boca porque soy de River y no tengo ganas de andar con esa mier... en la billetera básicamente", le explicó el joven a los trabajadores del banco.

Luego agregó: "Cuestión que me dicen 'si, si, tranqui te la cambiamos, te la vamos a mandar en 15 días'". Pasado ese tiempo, Juampi recibió la nueva tarjeta del banco a su casa, pero otra vez le entregaron una azul y oro, despertando una indignación mayor en el joven.

"Y bueno no es una, sino son dos. Ya van dos veces que me mandan la tarjeta de Boca. Qué carajo no entiende el pelotudo o la pelotuda que me atendió que soy de River y no tengo ganas de tener una mierda en la billetera", cerró el reclamo con mucha furia.

El desopilante video rápidamente se volvió viral en redes sociales y cosechó más de 30 mil me gusta y cientos de comentarios. "Si querías de River tenias que pedir BBVB amigo", "Tenes que pedir la tarjeta chica, pediste la más grande pa", "Re descansero eran jajaja", "JSJDJDJSJSJAJA DALE BOOOOO DALE BOOOO", "Jajajajaja amigo date cuenta. Son señales", "Proba pidiendo la tarjeta BBBA ahí si lo van a entender", "Esto es Bocaaaaaaaaa, a boca no lo disciplina nadie jajajajajaja", fueron algunas de las respuestas que recibió el usuario.