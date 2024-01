Diputada marplatense: “En términos económicos, el Previaje fue la peor decisión del anterior gobierno”

Las horas y horas de debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos viene dejando momentos destacados en el plenario de comisiones en Diputados. Y el breve abordaje de los cambios en el área de turismo puso en un lugar protagónico a la única representante marplatense en la Cámara Baja, la libertaria Juliana Santillán. “El Previaje, en términos económicos, fue la peor decisión del gobierno que nos antecedió”, afirmó la economista, lo que abrió una polémica donde diputados kirchneristas arremetieron con fuerza contra la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, exfuncionaria del Frente de Todos.

Con el manual libertario, Santillán afirmó que “el turismo es una clave para generar empleo y desarrollo económico, se necesita más competencia en el sector privado y menos intervención del Estado”. Tras ello y leyendo un texto, agregó que la ley de Bases “viene a ordenar la economía y la cuestión social basada en la doctrina liberal, plasmada en la Constitución de 1853. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810”.

A su vez, defendió las derogaciones plasmadas en la Ley Ómnibus de la Ley de Hotelería y la de Agencias de Viajes. “Debemos corregir el rumbo en la materia turística de Argentina, por ejemplo el programa Previaje, en términos económicos, fue la peor decisión del gobierno que nos antecedió, porque benefició solamente a 1.500 prestadores de agencias turísticas, pero el sector es mucho más grande”, cuestionó sobre el programa que el gobierno de Alberto Fernández implementó desde la pandemia para la recuperación del turismo.

“España tuvo 28 millones de pasajeros y nosotros nos conformamos con 4,7 millones, sacando a los chilenos, uruguayos y brasileros. Argentina está lejos de los grandes mercados ofíciales emisores de turismo y justamente necesitamos que este Congreso apruebe la Ley Bases que va en detrimento que el Estado siga avanzando sobre sectores privados”, concluyó.

La presencia y salida intempestiva de Martínez causó un revuelo en el plenario de comisiones. Imagen: captura Youtube.

“La funcionara que está ahí era la que aplicó el Previaje”

La fugaz presencia de la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, generó fuertes roces con el bloque de Unión por la Patria. Es que más de un diputado no le perdona su rápida conversión al libertarismo luego de desempañarse como secretaria de Promoción Turística durante el gobierno de Alberto Fernández, al que acompañó hasta el último día de su gestión.

“La funcionara que está ahí era la que aplicó el Previaje, se ve que tan mal no le parecía”, se le escuchó a un diputada de Unión por la Patria, que no se llegó a identificar y a la que le cortaron el micrófono. “No apliqué el Previaje” se excusó Martínez. En medio de gritos, expresó que “todos saben, no hace falta que se los diga, estuve en la gestión anterior y siempre pregoné que el turismo es una actividad generadora de trabajo y vamos a trabajar con todos los organismos provinciales y el sector privado”.

A los pocos segundos, sin que otros diputados puedan intervenir para realizarle preguntas, Martínez se retiró de la sala en medio de abucheos. Previamente había dejado otra frase inspirada en los principios libertarios, donde aseguró que los cambios en leyes como la de Agencias de Turismo busca darle “más posibilidades al sector privado y no tenga restricciones desde el sector público”.