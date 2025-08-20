Se le metieron por la ventana y le robaron 30 mil dólares y 15 mil euros que guardaba en la casa

La Justicia y la policía investigan el millonario robo que sufrió una mujer de 65 años en su casa del barrio San Carlos cuando tres delincuentes ingresaron por una ventana, la redujeron mientras dormía y revisaron todos los ambientes.

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada en inmediaciones de las calles Martín Rodríguez y Lavalle y no había trascendido, pero fue confirmado a 0223 por fuentes oficiales . Las mismas señalaron que los autores escaparon del lugar con 30 mil dólares, 15 mil euros y un par de celulares de la víctima.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría novena.

“No exhibieron armas, aprovecharon la superioridad numérica y la sorpresa para reducir a la moradora y la amenazaron para que entregara el dinero y otros objetos de valor”, señalaron.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría novena fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano que dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los autores.

En tal sentido se analizan imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar si los autores se movilizaban en auto y la dirección de fuga de los mismos.