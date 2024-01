Tras el accidente en el aeropuerto local, Flybondi dejó a cinco marplatenses varadas en Brasil

Tras el accidente que protagonizó un avión de Flybondi en el aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata, al menos cinco marplatenses, de más de 80 argentinos, se encuentran varadas en el aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil, desde la tarde del viernes, por un nuevo incumplimiento de la empresa. Milagros, una de las pasajeras perjudicadas, le contó a 0223 detalles de cómo viven estas horas de incertidumbre.

"Teníamos que viajar el viernes a las 18. Estábamos por despegar y nos dijeron que había un desperfecto técnico, que se había roto el parabrisas del avión y que tenía que venir un avión de argentina para arreglarlo", relató la joven marplatense que viajó de vacaciones junto a cuatro amigas.

Tras bajar del avión, "nos tuvieron varias horas en el aeropuerto sin novedades, sin saber a dónde ir, ni cuándo volvíamos", sostuvo Milagros, y agregó: "Cerca de las 11 de la noche nos llevaron a más de 80 argentinos a un hotel, dormimos ahí y acá estamos, a la espera. Lo peor de todo es que el avión aparecía como aterrizado. Una vergüenza".

Según indicó la joven marplatense, "ahora le pasaron la pelota a Aerolíneas Argentinas porque Flybondi no tiene vuelos, no tiene lugar". "Así que estamos esperando confirmación de Aerolíneas, para ver si volvemos el sábado a las 22", añadió.

La incertidumbre que viven los argentinos en el aeropuerto de Río de Janeiro creció aún más cuando intentaron pedir explicaciones a alguien de la empresa, ya que, según detalló Milagros, "no hay nadie de Flybondi que dé la cara en el aeropuerto. Hay muchos brasileños que tratan de solucionar el tema pero no entienden nada porque no trabajan para Flybondi".

Las esperanzas de estos más de 80 argentinos están puestas en la confirmación de Aerolíneas. Es que "ya nos dijeron que los vuelos de esta noche y de mañana se están reprogramando o cancelando", concluyó.