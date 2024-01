Kimberley va a Olavarría con ventaja, pero corta

Kimberley sabía que tenía que ganar como local para ir con ventaja a la revancha en Olavarría, pero el sabor es agridulce. El primer objetivo lo consiguió, festejó por 1 a 0, pero hizo méritos para sacar alguna diferencia más e ir más tranquilo a la caldera que será el próximo domingo el "José Buglione Martinese" de Racing de Olavarría. Pero ganar no es poco, Diego Martínez le puso el moño a una gran jugada en el primer tiempo y los de Mariano Mignini terminaron siendo superiores a los dirigidos por el marplatense David García Lorenzo. El finalista de la Región Pampeana Sur, se definirá en la "Capital del Cemento" el próximo domingo a las 20.45.

Tanto se habló en la previa, tantos condimentos se pusieron, que Carlos Salinas salió ileso. Fue un arbitraje más de los tantos localistas que se ven en los certámenes de ascenso, pero no tuvo incidencia en el resultado. Se quedó corto en las tarjetas (Nahuel Roselli repartió duro y parejo), cobró las "chiquitas" para el dueño de casa, pero no hizo nada de lo que muchos pensaban y lo manejó bien, para que todo se dirimiera dentro del campo de juego. En ese contexto, Kimberley fue superior y el resultado fue justo.

El local, como siempre, tomó el protagonismo y fue en busca de un resultado favorable, manejó la pelota con criterio, desniveló con Matías Gómez por la derecha y llevó peligro con la movilidad de Iriarte, que se filtraba entre el volante central y los centrales, y la presencia siempre peligrosa de Diego Martínez, con su inteligencia y jerarquía para manejar espacios y tiempos. Ese dominio se cristalizó a los 25' con la mejor jugada de la tarde. Arrancó Mañas por izquierda, cambió de frente para Gómez que controló y esperó la trepada de Loscalzo, el centro al primer palo no lo pudo conectar de taco Iriarte pero después del pique, el otamendino se le adelantó al central y tocó de cabeza al gol.

Racing no cambió el libreto. Siguió haciendo todo lento, dejando pasar el tiempo y conforme con el resultado parcial. Lo más positivo de la visita fue su intención de siempre jugar por abajo, apostar a la salida criteriosa con los centrales. Pero nunca pudo lastimar con sus hombres de ataque ni superar la barrera que impuso el "Sapo" Roselli, cortando pelota o pierna, según la ocasión, y desactivando las intenciones olavarrienses.

El juego cambió en el complemento. Kimberley siguió con el control pero ya no tuvo tanta profundidad. Se jugó más a lo que pretendía Racing, cortado, sin ritmo. Así y todo, los de Mignini se las ingeniaron para generar ocasiones para estirar la cuenta: un cabezazo de Gómez pegó en la parte externa de la red, Iriarte le acertó al cuerpo de Matos, Martínez, en inmejorable posición, no pudo conectar de lleno de cabeza y le pegó con el hombro, dejando pasar una chance clarísima. La última fue con un buen derechazo de Ever Ullúa que el arquero descolgó del ángulo. Nicolás Báez fue un espectador ante un Racing que apenas intentó con un contra ataque sin destino cerca del final.

Ganó Kimberley y ganó bien. Por poco, pero triunfo al fin. Sin escándalo, sin demasiadas discusiones. Pero la serie quedó abierta de cara a la revancha en Olavarría.

Síntesis

Kimberley (1): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Nahuel Roselli; Matías Gómez, Agustín Vázquez, Leonel Iriarte y Marco Miori; Diego Martínez. DT: Mariano Mignini

Racing (Olavarría) (0): José Matos; Eduardo Scasserra, Franco Aguirre, Gonzalo Izaguirre y Leonardo Vitale; Manuel Scacheri; Pablo Mujica, Matías Ordozgoiti, Juan Ignacio Fernández y Yoel Juárez; Rubén Tarasco. DT: David García Lorenzo

Cambios en el ST: 7' Gastón Gómez por Rinaldi (K), 14' Santiago Izaguirre por Juárez (R) y Diego Garaberto por Tarasco (R), 25' Fermín Kolman por Mujica (R), 30' Sebastián Chávez por Roselli (K) y Ever Ullúa por Miori (K) y 41' Damián Luengo por Martínez (K) y Ezequiel Goiburu por M. Gómez (K).

Goles: PT 25' Martínez (K)

Incidencias: No hubo

Árbitro: Carlos Salinas

Estadio: José Alberto Valle