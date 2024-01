Javier Milei se peleó con una cuenta falsa de Axel Kicillof pensando que se trataba del gobernador

El presidente de la Nación Javier Milei protagonizó un insólito cruce con una cuenta que se hacía pasar por Axel Kicillof. El mandatario le respondió un tuit a la cuenta falsa y se volvió viral por la confusión.

Una cuenta con tan solo 5 mil seguidores cuyo usuario es @Kiciloveok escribió a través de la red social X: "Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces gobernador de la PBA. Y no me apaño de ningún empresario".

Ante esto, Javier Milei citó el tuit pensando que lo había publicado Axel Kicillof y escribió: "Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos".

"A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF", continuó.

"Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia. Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema", concluyó el presidente a través de su cuenta oficial.

De inmediato, los usuarios de la red social reaccionaron a la confusión del presidente: "Quisiera ser Milei para vivir en Twitter respondiendo a cuentas fake en vez de laburar", comentó un usuario; "VOLVE PEPONA TE PERDONAMOS, VOS NO TE MANDARIAS ESTE PAPELON", comentaron.

Ante las respuestas y la constatación de que era una cuenta falsa, el presidente Milei le remitió el mensaje a Kicillof y no se retractó: "@Kicillofok se lo remito para que esté al tanto el gobernador".

Además, escribió: "Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda...".