Juan Gil Navarro fulminó a Flor Bertotti por sus shows de Floricienta: "Me aburre mucho, yo no vivo en el pasado"

Juan Gil Navarro, intérprete de Federico "Don Freezer" en la reconocida serie Floricienta, habló acerca de los shows de Flor Bertotti. Al ser consultado sobre su paticipación en los shows que anticipó la actriz, Juan Gil Navarro fue crítico y se desligó por completo.

En una entrevista, el actor habló acerca de los shows y afirmó que no será parte del espectáculo de Florencia Bertotti porque no "vive en el pasado".

"¿Qué te genera esto de que Flor vendió 12 shows, está recorriendo el mundo, fuiste invitado para participar?", le preguntó una notera de Implacables durante una entrevista. Al respecto, el actor respondió: "Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Agradezco como siempre, pero es algo que dejé atrás hace tanto tempo".

"Hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido", continuó Gil Navarro justificando su respuesta. "No tengo nada que ver con eso", concluyó, desligándose del show de Floricienta y su pasado en el programa.

Ante el revuelo por sus declaraciones y la desilusión de los fans, el actor habló a través de su cuenta oficial de la red social X sobre sus dichos.

"Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer", afirmó el actor.