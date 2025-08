Así está hoy "La Pantera Negra”, la marplatense que inspiró un hit de Sandro y tuvo un romance reconocido por el gitano

“Penumbras es uno de los temas más espontáneos que escribí en mi vida. Lo escribí en un pasillo de Canal 9. Yo salía en ese momento con una chica muy alta, cabello negro, largo, ojos verdes, preciosa, había sido Miss Argentina; estábamos ahí y yo la miro y le digo: ‘La noche se perdió en tu pelo y la luna se aferró a tu piel…’. Seguí y salió Penumbras”, declaraba Sandro en la entrevista que el 14 de julio de 2006 concedió al periodista Eduardo Aliverti para “Dos Gardenias”, el programa de boleros que el reconocido comunicador conducía en Radio Nacional.

Aquella novia “Miss Argentina” a la que hacía referencia el cantante era Amalia Yolanda Scuffi, una docente marplatense que brilló en las pasarelas en la década del 60 y habían apodado “La pantera negra” por su forma de desfilar. En 1967 había sido elegida por segunda vez Miss Argentina y atravesaba un excelente presente laboral cuando le llegó la propuesta para acompañar al Gitano en la tapa del disco LP “Una muchacha y una guitarra”

Si bien Sandro revelaría el romance tiempo más tarde, el público se sorprendería viendo cómo en Sábados Circulares, “Yoli” confesaría, pese al hermetismo en el que el músico prefería mantener su vida privada, que había tenido una relación con el artista que había trascendido el plano laboral. “Es verdad, he sido novia de Sandro y me ha compuesto este tema, ‘Una muchacha y una guitarra”.

Lo que siguió a esta confesión fue la insistencia de la prensa en las entrevistas que brindaba Sandro para confirmar los dichos de “la pantera negra”. “No me gusta unir mi vida privada con la artística. Separo ambas porque me parece fundamental. Eso ayuda mucho. Lo hace a uno sentirse uno mismo”, respondía Sandro tratando de esquivar las preguntas que le resultaban incómodas.

En “Sandro de América” la biografía que realizó la periodista y escritora Graciela Guiñazú, la mujer escribió: “Yoli Scuffi fue su última novia oficial. Él dejó de hablar de sus amores privados, no porque existiera un contrato, sino porque empezó a diferenciar a Roberto de Sandro. Por eso, cuando le inventaban romances, callaba. ‘Yo vendo mi propia piel, la de Sandro, ese es mi trabajo, pero no vendo ni a mi mamá ni a mis mujeres. Eso es mío y muy querido. Si también las vendo, ¿con qué me quedo?'"

La marplatense, que se había radicado en La Plata fue modelo de alta costura, medía 1,76 y había desfilado en las pasarelas de París decidió continuar su carrera en España tras finalizar la relación con el músico. País en el que reside actualmente. Tras su retiro de las pasarelas se alejó de la vida pública hasta que, el 23 de junio de este año volvió a hablarse de ella cuando reapareció en un video del Instituto Avanzado de Columna de Madrid, donde, a sus 82 años fue intervenida quirúrgicamente y se convirtió en noticia por su pronta recuperación.



“Nunca pensé que me iba a tener que hacer una operacion tan importante como esta pero estoy perfecta. Estuve en casa tres meses con una enfermera en casa recuperándome. La operación duró ocho horas”, cuenta en el video institucional difundido por el centro de salud

“Estoy bien, estoy más que contenta y no puedo decir ora cosa que no sea muchisimas gracias”, dice Yoli que aún conserva la elegancia que cautivó a más de uno y robó el corazón del Gitano hace sesenta años.