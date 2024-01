La mamá de Chano habló en Diputados sobre la reforma de la Ley de Salud Mental

La madre de Chano Moreno Charpentier, Marina Charpentier, fue invitada a la Cámara de Diputados de la Nación en la quinta jornada de debate sobre la Ley Ómnibus, que debate entre otras cosas, la reforma a la Ley de Salud Mental, algo por lo que la madre del vocalista de Tan Biónica lucha desde hace mucho tiempo.

Encabezó marchas y ofreció entrevistas para hacerse oír y exigir una reforma que permita facilitarle la vida a aquellos que tienen problemas de salud mental y a sus familiares, que muchas veces no pueden ayudarlos.

"Nosotros esperamos que nos escuchen, traer la voz de los familiares y que los legisladores entiendan que es una ley de escritorio, escrita por personas que no conocen la calle o que no viven la realidad en las villas en el conurbano profundo y en las provincias", aseguró Marina, que fue convocada junto a a la especialista en drogadependencias Stella Maurig para exponer en la Cámara de Diputados de la Nación.

"Nosotros traemos la voz de todas las madres del país, estamos a favor y celebramos la modificación que propone el nuevo gobierno con nuestras ideas para discutirlas", explicó.

"No es que aprobamos todo, pero celebramos que se empiecen a discutir los artículos que se van a discutir. Hoy necesitamos hospitales psiquiátricos para toda la gente que está en situación de calle, que en realidad lo que tienen son problemas mentales, aseguró la madre del líder de Tan Biónica.

Marina vivió en carne propia varios episodios límites debido a la adicción a las drogas de su hijo. Choques con su vehículo y hasta un disparo por parte de un efectivo policial que lo tuvo en una situación límite, además de varios intentos por rehabilitarse. Fue al acompañarlo que encontró varias falencias en la Ley de Salud Mental. Alzó la voz y ahora integra la Asociación Civil La Madre Marcha.

Desde la organización, celebraron el debate: “Como Asociación Civil celebramos la iniciativa del Gobierno nacional de tratar la Ley de Salud Mental. La actual, 26.657 es la responsable de que tantos hijos nuestros hoy no puedan ser internados para tratarse ante un cuadro de emergencia si no hay consentimiento. Todas sabemos que un adicto en consumo no está en condiciones de elegir que es lo mejor para él. Si bien hay puntos para seguir estudiando, no deja de ser un avance que se dispongan a hablar de algo que en los últimos 12 años fue imposible debatir. La Madre Marcha va a estar siempre a disposición de quien nos convoque para llevar nuestra voz a favor de la modificación de la Ley de Salud Mental”.

La Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones fue promulgada en 2010 y hoy se propone modificar 8 puntos: uno de ellos es facilitar la hospitalización involuntaria por considerar que los adictos "tienen su voluntad tomada".