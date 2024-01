Se abrió la temporada de verano para el surf nacional con eventos top: las historias

El patio, con su césped de estadio de fútbol, un par de frondosos árboles y una mítica palmera hawaiana en el fondo. El escenario preparado para una banda, la pantalla lista, una dj musicalizando la tarde noche, las luces led que cruzan de lado a lado, la barra con tragos, el carro pochoclero y un artista callejero haciendo su magia. Todo bajo un cielo con un paradisíaco mix de colores. El combo ideal se completa con más de 300 personas que llenan el lugar. Una fiesta bien surfera, en un sitio bien surfero como Chapadmalal y en el lugar que se convirtió en el lugar de encuentros y disfrute como el Ala Moana Surfshop, el local que volvió a Mardel y a Chapa (en 2021) tras su inauguración en 1979 y es mucho más que un sitio de venta de artículos relacionados al surf.

Pero de repente, en el mejor momento, cuando comienza el evento en reconocimiento a las dos de los grandes talentos del surf actual, Franco Radziunas y Juan Cruz Ruggiero, últimos campeones nacionales, un rayo hace su aparición y detrás, la lluvia. Ante lo que parece la suspensión de la gala, una buena parte de la concurrencia aguanta en el local, bajo los árboles y las sombrillas. Claro, son gente de agua que no se amedrentan con algunas gotas... Al cabo de 15 minutos, cuando la lluvia cesa, el evento se retoma para completarse, con dos cuadros entregados a los chicos -sendas fotos de sus consagraciones- y dos videos presentados, el primero de Franco estilo documental contando su historia y el otro del Negro, relatando su experiencia en Puerto Escondido, México, donde estuvo surfeando olas grandes con esa mezcla de potencia y estilo que lo caracteriza.

Fue la excusa que encontró Quiksilver Argentina, asociado con Ala Moana y Ford, para abrir la temporada de verano en Chapa. Que se sumó, un día antes, a otro encuentro, entre ambos surfistas con el Chino Moral (30 años), uno de los mejores skaters del país, que tiene al surf como hobbie, y luego, un par de días más tarde, a un evento que organizó Roxy, la marca femenina, con la presencia de 28 chicas en el balneario Luna Roja, incluida Agustina Albertario, la Leona que estaba de vacaciones y no quiso perderse el “Más Aloha Por Favor” porque le encanta este deporte y toda la onda y forma de vida que lo rodea. Hubo desayuno, clase de yoga y saludo al mar.

“Fue algo muy lindo poder compartir algo de nuestras vidas y generar un ambiente tan lindo en el patio de Ala Moana”, resumió Radziunas sobre lo que pasó en la semana. “Estoy muy contento y agradecido de que nos apoyen en nuestro proyectos haciendo un evento así, donde pudimos proyectar los que más nos gusta y que la gente disfrute y pase un lindo momento. Eso es impagable”, agregó Ruggiero.

El Negro habló de lo especial que fue este 2023. “Poder haber ido a Puerto Escondido, un destino que tenía en mente, fue alucinante. Por la experiencia que significó y por haber podido concretar el sueño de tener un buen video, con grandes olas y buenos tubos”, explicó. Radziunas se enfocó también en lo que fue el mejor año de su vida. “Ser campeón argentino era un sueño, poder escribir mi nombre al lado de tantas leyendas. También pude viajar, competir a nivel internacional y clasificar a los Panamericanos de Santiago. No logré el boleto a París pero todas las experiencias vividas y en lo que lugares que pude surfear me dieron muchísimo”, contó quien a fin de este mes viajará a Hawaii “para prepararme en aquellas olas durante un mes y después enfocarme en las competiciones regionales para buscar las clasificaciones a los Challenger Series”, completó.

Ambos son presente y futuro, con 21 años, aunque enfrentando los desafíos del camino nada sencillo del profesionalismo. “Vivir del surf sería genial (se ríe), pero la realidad es diferente en invierno soy camarero y en verano guardavidas e instructor de surf . Por suerte el apoyo de algunas empresas, como Quiksilver, me ayuda mucho y motiva para seguir en esta búsqueda”, relató el Negro, quien ya sabe en qué se enfocará en el 2024. “Me gustaría volver a viajar, no sé dónde pero sí para qué… Preferiría hacerlo no tanto a competir sino para seguir buscando buenas olas y armar buen material. Me gustaría hacer una película de surf, es lo que tengo en mente”, informó.

Radziunas y Ruggiero disfrutaron también la hora que pasaron en el agua con el Chino Moral, skater top desde hace una década en el país que demostró su talento también para el surf. “Desde chico arranqué, en Miramar, y hacía ambos deportes, pero me incliné por el skate porque no tenía que venir hasta la playa… En la actualidad me meto cada tanto, ahora casi hacía casi un año que no lo hacía, pero me encantó la experiencia, muy divertida. Siempre es copado venir al más y más con dos bestias que me ayudaron haciendo de coaches”, contó Moral. Los dos surfistas quedaron sorprendidos por el nivel del Chino, de 30 años y estrella de DC Shoes. “Se nos hizo el humilde, como que no tenía idea y enseguida nos dimos cuenta que la tenía clara. Estaba un poco fuera de ritmo, pero es claramente un habilidoso”, analizó Franco.

Así, oficialmente, quedó abierta la temporada surfera para este 2024