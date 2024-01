Kimberley le ganó a Racing, a las sospechas y avanzó con autoridad

Kimberley es cosa seria. El equipo de Mariano Mignini le hizo frente a los que decían que no había enfrentado rivales de peso y el primero que se le puso enfrente lo superó con autoridad y holgura. Tras el 1 a 0 de la ida, el "dragón" fue a Olavarría a enfrentar a Racing, al contexto y a un público seguidor y hostil, pero no se achicó, lo abrió rápido, lo definió en el comienzo del complemento y se impuso por 2 a 0 para meterse en la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur. Ahora, va por un paso más ante Costa Brava de La Pampa.

Es para sacar pecho. Kimberley se bancó muchas cosas en las últimas dos semanas, rumores, sospechas y una "confirmación" que no pudo ser confirmada de favoritismo y árbitros "comprados". Y la realidad, es que el "dragón" dejó afuera a Racing de Olavarría en la cancha. Fue superior en los dos partidos, lo manejó con personalidad, convirtió en momentos claves y casi no pasó sobresaltos en 180 minutos. Al final, fueron más polémicas las designaciones de Salinas y Badano que lo que hicieron dentro de la cancha. Y Kimberley se merece el elogio y un reconocimiento porque se calló y mostró credenciales donde la tenía que mostrar.

Los once de Kimberley que no se inhibieron por el marco y trajeron la clasificación. (Foto: Gentileza Andrés Arouxet)

El partido y la serie se terminaron demasiado rápido. Porque Kimberley no especuló con el resultado y salió decidido, lo hizo equivocar a Racing, Vászquez se la robó a Vitale y encaró, se metió al área, Scacheri lo derribó y, a los 2', tuvo el penal que terminó de herir al "chaira". El capitán Santos Bacigalupe se hizo cargo de la ejecución y puso el 2 a 0 en la serie que empezó a sellar la historia. La visita siguió plantada, le cedió la iniciativa a un equipo que no lo lastimó y manejó pelota y tiempos. Con la experiencia de Baéz, el autor del gol, Roselli y Martínez, la columna vertebral de jerarquía en la que se apoya el resto del equipo. Incluso, si hubiera tenido justeza, podría haber sacado otra ventaja antes del final de la etapa.

En el complemento, la mano de knock out llegó otra vez de entrada. Racing salió dormido de nuevo y Kimberley vio el lugar y lo sentenció. Se juntaron para tocar, llevaron la defensa para un lado, no volvió Vitale y Vázquez quedó solo para definir cruzado y sellar la serie. Todo terminado. El resto estuvo demás. El "chaira" fue y fue con más coraje que juego, el "dragón" estaba cómodo con la ventaja y pensaba en el futuro, no arriesgó más de la cuenta y esperó el final, que se hizo más largo porque hubo un accidente en la tribuna y el juego estuvo detenido durante 20'. Tras la reanudación, Racing tuvo las mejores ocasiones, un tiro en el palo, un penal que Tarasco elevó por encima del travesaño y no mucho más. Báez, con su solidez, desactivó el resto de las aproximaciones.

Kimberley, otra vez, está en la final de la Región Pampeana y está muy bien. Porque fue más, porque lo ganó por altura, porque superó a Racing y a las criticas previas que quedaron sin fundamento.