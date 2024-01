Sin Presupuesto 2024, universitarios esperan cobrar en tiempo y forma

Debido a la ausencia del Presupuesto 2024 a nivel nacional, son varias las universidades que a lo largo y ancho del país se ven conflictuadas al momento de liquidar los sueldos de los trabajadores. En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) Alfredo Lazzeretti se mostró confiado en que recibirán sus salarios en tiempo y forma.

En primer lugar, manifestó que "las universidades no estamos ajenas a la incertidumbre que nos plantea la macroeconomía en general y al deterioro del poder adquisitivo que genera haber tenido un año de un 211% de inflación y una inflación de diciembre de 25,5% que aparentemente sería muy parecida a la inflación del mes de enero".

En ese marco, detalló que "el Congreso de la Nación no aprobó un Presupuesto para este año en su momento, con lo cual eso origina que se prorroga el presupuesto vigente del año anterior. Eso no sería un conflicto en un país con un dos, o tres, o hasta 10 % de inflación. Pero con más del 200 %, como pasa acá, es un problema grande".

Sin embargo, sostuvo que "ya están abiertas las partidas presupuestarias, hay resoluciones y actos administrativos del Ministerio de Educación en lo que se refiere al pago de salario que se pagó en el mes de diciembre".

"El presupuesto del año 2023 se ejecutará hasta que se agote y después la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá las atribuciones para redistribuir la recaudación excedente y poder cubrir todos los otros gastos del Estado, una vez que el Presupuesto del año anterior se haya agotado", dijo Lazzeretti.

En ese sentido añadió: "Cuando esto sucede, la arbitrariedad del Poder Ejecutivo es muchísimo mayor que cuando hay un Presupuesto sancionado. Veremos con qué nos encontraremos. Por lo pronto los sueldos del mes de enero ya están devengados, así que confiamos que el Tesoro Nacional enviará los fondos oportunamente".

Por otra parte, el rector de la universidad explicó que el Banco Central emitió una resolución a través de la cual "algunos bancos dejaron de asistir a distintas áreas del sector público". Es por eso que "suele ocurrir que, en ocasiones, la Tesorería General de la Nación demore en enviar las partidas para el pago de los salarios. Usualmente ese bache lo cubre el agente financiero, que suele ser el Banco Nación", agregó.

"Ahora la resolución dice que eso no es así, que no se puede hacer más, entonces obviamente aquellos que cobraban los días primero, porque ese bache lo cubría el Banco Nación, no van a cobrar más esos días primero, sino que deberán esperar a que llegue el cheque de la Tesorería General de la Nación, que será cuatro o cinco días después", sumó Lazzeretti.

Teniendo en cuenta que el agente financiero de la Universidad de Mar del Plata es el Banco Galicia, el rector manifestó que dialogó con autoridades de la entidad bancaria, quienes le transmitieron que "no hay ningún problema. Así que confiamos en que todo el personal que depende de la universidad cobrará habitualmente sus salarios el primer día hábil del mes siguiente al que está cobrando, o sea, en este caso, el primero de febrero".

Sin embargo, fuentes cercanas a la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) le confirmaron a 0223 que todavía no saben cuándo van a cobrar, por lo que viven horas de total incertidumbre.