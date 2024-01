Ciano sobre la Zona Fría: "No entendemos que los concejales de Montenegro no acompañen lo que dice el propio intendente"

Luego de la picante sesión de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante en la que el oficialismo impidió la aprobación de una declaración de preocupación por la posible eliminación de la Zona Fría, el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano, cuestionó duramente a los ediles pertenecientes al espacio del intendente Guillermo Montenegro.

"Hace 10 días planteamos una expresión de toda la ciudad defendiendo una tarifa justa, que es esta denominada Zona Fría y que desde el Gobierno de Javier Milei intentan quitarnos. Nosotros compartimos las expresiones del intendente y también de otros sectores políticos. Me parece que toda Mar del Plata tiene que estar unida, (como lo hizo con la pesca), o como también queremos que suceda con el turismo y el Previaje. Pero lamentablemente vimos que el bloque que responde a Guillermo Montenegro no acompañó esta iniciativa", lamentó Ciano en diálogo con 0223.

En ese marco, el concejal sostuvo que lo que buscan es anticiparse al hecho y expresarse desde General Pueyrredon. "Es muy importante que salga esta expresión desde el Concejo Deliberante", ratificó.

Ante el voto negativo del oficialismo, Ciano reflexionó: "Lamentablemente creemos que no lo quieren hacer por una cuestión de no dar crédito a quienes son los autores de la iniciativa, que somos de la oposición. La verdad es que nuestra tarea es representar los intereses de los marplatenses y en ese sentido quiero destacar lo que hizo Montenegro. Lo que no entendemos es a los concejales que responden a él, que no acompañan lo que dice el propio Intendente".

"Yo estoy convencido de que tenemos que expresarnos aquí, más allá de lo que haga uno individualmente en sus redes sociales o en la prensa. Es fundamental que, cuando se plantea un debate de esta naturaleza, lo acompañemos. La verdad que yo destaco lo que hizo el mandatario local con la pesca y con Zona Fría, incluso me gustaría que hiciera lo mismo con el turismo y con el Previaje. Pero lo que no entiendo es que no acompañen un proyecto que ellos mismos afirman que beneficia a 260.000 hogares de General Pueyrredon", enfatizó Ciano.