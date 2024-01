Lanús y Newell´s se enfrentan en la Fortaleza

Lanús y Newell's Old Boys de Rosario, ganadores en el debut, se enfrentarán este martes 30 de enero desde las 21.30 en la Fortaleza por la punta del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, que también aspiran a mantener Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe en el transcurso de la segunda fecha.

Lanús, por la primera jornada de la Copa LPF, comenzó la competencia con un triunfo ante San Lorenzo (2-0), con dobles de Walter Bou en el minuto 86 y 91. Mientras que Newell's obtuvo la victoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero (1-0) gracias al tanto de Giovani Chiaverano, en tiempo de descuento.

El “Granate” y la “Lepra” se enfrentarán este martes 30 de enero a las 21.30, por la segunda fecha de la zona B, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Darío Herrera, y Germán Delfino en el VAR.

Posibles formaciones

Club Atlético Lanús:‌ Lucas Acosta; Juan Cáceres, Nery Domínguez, José María Canale, Brian Aguirre; Ramiro Carrera, Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio; Marcelino Moreno y Augusto Lotti o Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.

‌Newell´s Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Víctor Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Franco Díaz, Jerónimo Cacciabue o Julián Fernández; Brian Aguirre, Ever Banega, Ignacio Schor y Guillermo May. DT: Mauricio Larriera.