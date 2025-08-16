Golpe al narcotráfico en Mar del Plata: cuatro detenidos, armas y millones de pesos secuestrados

Con cinco allanamientos simultáneos, personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un nuevo operativo contra el narcotráfico en Mar del Plata, que tuvo como saldo la detención de tres hombres y una mujer.

Durante le procedimiento también se secuestraron más de 1.300 dosis de sustancias ilícitas, cuatro vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera y dispositivos electrónicos.

La investigación criminal fue desarrollada por la Unidad Fiscal Mar del Plata, Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio a cargo del Fiscal Santiago Eyherabide y el Auxiliar Fiscal Hércules Giffi, y los procedimientos fueron dispuestos por el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Santiago Inchausti, en una causa por infracción a la Ley 23.737, normativa que establece y reprime las diversas etapas del tráfico de estupefacientes.

Los allanamientos fueron concretados en distintos puntos periféricos de la ciudad de Mar del Plata y en este contexto se detuvo a una mujer y tres hombres (todos de nacionalidad argentina y mayores de edad), se incautaron 106.7 gramos de cocaína (320 dosis) y 339.7 gramos de marihuana (1019 dosis), a los que se sumaron 534 plantines y 40 semillas de cannabis.

Además, se procedió al secuestro de dinero en efectivo (pesos y dólares), teléfonos celulares, un arma larga de fuego y municiones de escopeta calibre 14, dos camionetas y dos automóviles, entre otros elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en un bar y venta de comidas, donde se secuestró estupefacientes, y el cual, previa comunicación con el juzgado actuante, fue clausurado por personal del Departamento de Bromatología de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Cabe destacar también que el aforo total de lo incautado durante el operativo superó los 127 millones de pesos ($ 127.703.184,00). Finalizadas las actuaciones, los cuatro detenidos, en condición de incomunicados, fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.