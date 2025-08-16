Lo chocó una ambulancia y volcó: al menos un herido y caos de tránsito en Luro y Jara

La ambulancia del Same impactó de lleno contra una Surán.

Una ambulancia que circulaba a alta velocidad por la avenida Luro chocó contra un vehículo particular y ocasionó su vuelco en la intersección de la avenida Jara.

El hecho ocurrió este sábado por la mañana, pasadas las 10, cuando el coche sanitario perteneciente al Same de Batán se dirigía hacia el oeste por Luro.

Al llegar a la esquina de Jara, impactó de lleno contra una Volkswagen Surán. A raíz del fuerte impacto, el automóvil fue desplazados varios metros y volcó, quedando tendido sobre la avenida.

El conductor del auto, un hombre de 63 años, debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con politraumatismos en la cabeza.

Mientras los efectivos policiales realizan las tareas de peritaje, se generaron desvíos y el tránsito se volvió caótico por lo que se recomienda tomar otras arterias como Colón o Champagnat.