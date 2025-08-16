Le quisieron robar la camioneta y le pegaron tres tiros

Un hombre que estaba lavando su camioneta en el barrio Regional fue baleado el viernes a la noche por dos personas que escaparon en moto. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos ubicado a pocas cuadras del lugar.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se dio cerca de las nueve de la noche en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Remedios de Escalada. Según la víctima, dos personas pasaron en moto, le quisieron sustraer el rodado que estaba limpiando y le dispararon tres veces.

Fue trasladado al Higa.

“El hombre fue trasladado a la guardia del Higa con tres heridas de arma de fuego en las piernas y en el antebrazo. Tiene una buena evolución y está fuera de peligro”, informaron.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría duodécima, con jurisdicción en la zona, fueron remitidas a la Unidad Funcional de Instrucción N°7 a cargo de Carlos Russo que ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho.

Una de las primeras acciones fue tomarle declaración al herido, pero éste dio que no podía aportar ningún dato sobre los autores del ataque.