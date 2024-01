Belliboni: "Me tiraron al piso, me arrastraron, me patearon la espalda y me dejaron sin aire"

Mientras diputados debaten la Ley Ómnibus impulsada por el Presidente Javier Milei, en la puerta del Congreso se realiza un tenso reclamo debido a que efectivos de diferentes fuerzas decidieron reprimir a quienes se manifestaban de manera pacífica.

Uno de los damnificados por esta situación fue el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, quien declaró: "Me tiraron al piso, me arrastraron, me patearon la espalda y me dejaron sin aire".

"Nosotros estábamos sentados en el suelo, para demostrar que nuestra protesta es pacífica, y la Policía vino directamente a reprimir", sostuvo. "Lo que importa es manifestarse por lo que está pasando ahí adentro", agregó en referencia al debate en Cámara de Diputados.

"En la frontera de este país debe pasar cualquier cosa porque están todos acá. Es insólito que haya tanta policía acá", añadió.

Asimismo, la diputada y ex candidata a presidenta Miriam Bregman salió del recinto para asistir a Belliboni tras sufrir los golpes. Ante las cámara de diferentes medios de comunicación, se oyó que él le dijo "ustedes hagan fuerzas ahí dentro que nosotros acompañamos desde afuera".

Vale recordar que luego de los momentos de tensión vividos entre los manifestantes y las fuerzas, Prefectura formó un cordón sobre avenida Rivadavia y dos camiones hidrantes avanzaban detrás de ellos. Los efectivos caminaban a dos o tres metros de la gente que retrocedía ante la presencia policial.