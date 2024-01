Hacen magia: tarjetas de crédito y promociones para los reyes

Si bien el relevamiento de una consultora a nivel nacional reflejó una suba de 360% en los juguetes este año, desde algunos comercios marplatenses destacan que no bajaron tanto las ventas para la festividad de Reyes Magos. "Por ahora estamos bien, la gente se está ocupando de que los reyes pasen por todas las casas y hay bastante afluencia de público", comentó a 0223 Antonela, trabajadora de una juguetería de la calle Güemes.

La cercanía con Navidad muchas veces complica al bolsillo del consumidor y para Antonela, se gastó más en esa fecha. "El ticket promedio suele ser el mismo para ambas fiestas, de entre 40 y 50 mil pesos. Es lo que se está gastando, por lo menos ahora, en la mayoría de las ventas", destacó.

Los más buscados

Si bien hay disponibilidad de juguetes para todo tipo de precios, los más elegidos para Reyes fueron las muñecas, los disfraces, materiales para construcción, bloques y masas de colores. "Esto último es algo que hoy implementan mucho para incentivar la imaginación", manifestó Antonela. Por supuesto, los clásicos juegos de mesa no escapan a la elección para compartir en familia, aunque hoy están a la par en consumo de monopatines o los famosos 'patapata' para los que recién arrancan a caminar.

El ticket promedio ronda entre los 40 y 50 mil pesos. Foto: 0223

Los descuentos y beneficios bancarios son las opciones más elegidas en medio de un contexto inflacionario complejo, lo que ayuda a los reyes a llegar a dejar a todos contentos. "Lo que moviliza mucho son las tarjetas de crédito; promociones y cuotas sin interés son lo que más llama la atención", indicó la vendedora.

De cualquier manera, Antonela sostiene que el volumen de venta no tuvo una baja tan abrupta: las ventas se suelen mantener en el tiempo; obviamente van variando por las cuestiones económicas, pero la realidad es que no deja de estar el regalito debajo del árbol, la ilusión del niño no se deja de lado".