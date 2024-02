El emotivo video que muestra impactantes imágenes de Mar del Plata en su 150 aniversario

En el marco de las celebraciones por los 150 años de la fundación de Mar del Plata, el fotógrafo y realizador Juanchi Ugalde, que ya cosecha una gran galería de imágenes de la ciudad en redes, recopiló en un emotivo video distintas postales de la ciudad grabadas el mismo 10 de febrero.

"Hice un video homenaje ya que mi principal búsqueda en mis redes sociales es hacer contenido de Mar del Plata y lograr su difusión como ciudad. Era muy importante la fecha de los 150 años para mí, que hace ya tres años que estoy haciendo contenido de la ciudad. Entonces quise hacer un video que fuera grabado en el mismo día del cumpleaños", relató Juanchi en dialogo con 0223, y bromeó: "Suelo trabajar bien bajo presión, me parece que funciono creativamente mejor así, por lo que el resultado estuvo muy bien".

La idea de mostrar cómo es el marplatense y cómo lo ve la gente fue la clave para el video de Ugalde. "Me desperté temprano y escribí una líneas, como una especie de poesía o narrativa de cómo vivo la ciudad y de las cosas que la definen. Terminé de cargar las baterías y llamé a un amigo para que me ayudara a grabarlo, y salimos", contó.

Juanchi Ugalde.

El clima adverso de esa jornada no frenó la odisea y las ganas de convirtieron en realidad al recorrer Mar del Plata buscando esas imágenes que Juanchi tanto quería. "Dije: bueno, ¿adónde vamos?, ¿qué hacemos? Arrancamos para el puerto, que es un lugar muy característico de la ciudad, sumamos alguna que otra escollera, después fuimos a la Torre Tanque y terminamos en la playa. Ahí fue el momento más "flashero" porque empezó a llover con todo y quedó registrado", describió el filmmaker.

La lluvia fue ideal para el "climax" que Juanchi busca en cada uno de sus videos. "Depende de la sensación que quiera mostrar, busco algo distinto. Para este video no sabía qué canción ponerle y elegí una música de Gustavo Santolalla (Apertura). Es como una chacarera-rock que tiene un espacio de silencio muy interesante en el medio, y que me ayudaba muy bien con las palabras. Usé distintas técnicas y cambios de lentes y ópticas para mostrar diferentes sensaciones", describió.

Mar del Plata desde el aire. Foto: Juanchi Ugalde.

Y si bien sumar reproducciones no es lo que Juanchi busca, este video tuvo mucha repercusión a pesar de su longitud (ya que hoy se consumen, principalmente, segmentos cortos). Eso lo alegró: "Lo vieron muchas personas y me escribieron de otros lugares. Es muy nostálgica la gente de Mar del Plata, creo que no sólo los que están afuera, sino que un poco todos lo somos. Eso me impulsa a seguir haciendo cosas, ya sea para marplatenses, como para la gente que no está acá. Me gusta hacer videos más largos, con la técnica de girar la pantalla y que se vea en panorámico toda la composición de la imagen. Quiero mostrar algo genuino de mi ciudad".

Postales de Mar del Plata. Foto: Juanchi Ugalde.

Sin dudas, los 150 años son un momento especial para la ciudad, pero para este joven marplatense, la celebración debe ser todos los días. "El cumpleaños es todo el día y todo el tiempo. A este proyecto lo venía pensando desde hacía mucho tiempo y se concretó. Ahora estoy pensando en hacer entrevistas a gente que me interesa por lo que hace, y a darle difusión a diferentes personas que aportan a la ciudad culturalmente o de diferentes formas. Nunca hay que dejar de estar en movimiento, porque eso también nutre las ideas", reflexionó.