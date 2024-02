Jorge Lanata habló del video viral que generó preocupación por su salud y desmintió los rumores

Jorge Lanata generó gran preocupación por su estado de salud luego de que se viralizara un video en el que no podía mantenerse despierto durante su programa. Ante la rápida difusión del video y los rumores sobre su salud, el periodista salió a hablar.

En medio del revuelo que generó el video, el periodista decidió aclarar la situación y se refirió al video viral en diálogo con LAM. "Todo el mundo dice ´cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata´, contáme vos", expresó Ángel de Brito sobre los comentarios acerca del video.

"Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos", respondió Lanata de manera concisa.

Luego, cuestionó la viralización del video y las intenciones detrás de esto: "No me pasó nada. Yo creo que esto es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas", afirmó.

"Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ´que se muera´ y ahora es ´uy, me preocupa la salud´. Váyanse al carajo todos", disparó el periodista.

"Yo creo que está editado", insistió. "Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me haya quedado escuchando con los ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando sino salta".