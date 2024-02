La Corte Suprema brasilera implicó al estratega digital de Milei en el intento de golpe contra Lula

El cerebro de la estrategia comunicacional en redes del presidente argentino Javier Milei, Fernando Cerimedo, aparece implicado por la Corte Suprema de Brasil en la causa donde se investiga el intento de golpe contra Lula da Silva, por el cual se prohibió al exmandatario Jair Bolsonaro salir del país y donde hay cuatro personas detenidas.

Cerimedo aparece nueve veces nombrado en los documentos que la Corte Suprema divulgó el jueves último, donde se revelan las investigaciones llevadas adelante por la Policía Federal, basada en la confesión del secretario privado de Bolsonaro, el teniendo Mauro Cid, quien aportó información sobre la planificación de un golpe de Estado para evitar que Lula asuma el gobierno en enero de 2023, tras ganar las elecciones de 2022. En ese marco, la justicia divulgó un vídeo de una antigua reunión entre Bolsonaro y militares, donde el aún presidente indica la necesidad de “hacer alguna cosa antes”, especulando sobre un presunto fraude para beneficiar al líder del PT.

En cuanto al rol de Cerimedo, el reporte lo señala como una pieza clave en la construcción de las “milicias digitales” que impulsaron el ataque contra en la Plaza de los Tres Podes de Brasilia, donde partidarios bolsonaristas irrumpieron en la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto, la casa de gobierno.

Según reveló el sitio La Política Online, el dictamen del juez de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, Cerimedo integró uno de los seis grupos que coordinaron la operación “Tempos Veriatis” (tiempos verdaderos, en castellano). El fundador del portal “La Derecha Diario” fue marcado como una pieza clave del grupo de “desinformación y ataques al sistema electoral”.

Cerimedo, a la derecha, en la puerta del Hotel LIbertador donde funcionó el búnker libertario.

“El grupo investigado incluso actuó a través de milicias digitales para repercutir y amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a "resistir" en frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas y crear el entorno adecuado para la intervención federal comandados por fuerzas militares”, se remarcó en el dictamen, donde los implicados podrían afrontar penas de hasta 30 años de prisión.

"Los ataques al proceso de votación electrónica no comenzaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. El grupo ahora investigado, desde 2019, utilizó el modus operandi desarrollados por la autodenominada GDO ("Oficina del odio") para propagar la idea de vulnerabilidad y fraude en sistema de votación electrónica del país", agrega el documento.

Militantes bolsonaristas intentaron frenar la asunción de Lula en enero de 2023.

Cerimedo, amigo personal del hijo de Bolsonaro, es un hombre clave en la comunicación digital del mundo libertario, señalado como creador del ejército de trolls que Milei tiene a disposición para operar y atacar en las redes a adversarios políticos periodistas y artistas que se vienen expresando en contra de las políticas de La Libertad Avanza. A su vez, es el creador de La Derecha Diario, un sitio desde el cual se llevan adelante diversas operaciones de prensa en el mismo sentido.

Tras la revelación,Cerimedo se defendió en Twitter. "Esa causa está archivada. Están persiguiendo opositores, y ustedes lo celebran", aseguró, aunque la referencia es a una causa pasada y no a la nueva impulsada desde la Corte Suprema. "Lo peor, es que creen que me afecta. Al contrario, orgulloso de haber expuesto el fraude de la izquierda en Brasil, si la misma izquierda que mandó 30 de sus marketineros y millones de dólares para la campaña de Massa y perdieron", respondió. Y concluyó: "La dictadura judicial de Brasil va a caer, y ustedes, no vuelven más".