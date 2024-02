Furia tuvo un ataque de angustia luego del "Congelados", la intensa prueba que implementaron en Gran Hermano

El juego "Congelados" que se implementó en Gran Hermano 2023 es uno de los más movilizadores del reality. En el mismo, los jugadores debieron soportar ver a sus familiares en la casa sin poder moverse ni tocarlos, afectando también a aquellos que no recibieron visitas. De esta manera, Julia "Furia" Scaglione rompió en llanto luego de la prueba tras recordar la ausencia de sus familiares.

Luego de la prueba, la hermanita se fue a comer sola al patio, mientras todos sus compañeros estaban adentro. En ese momento, la jugadora quebró en llanto, visiblemente movilizada por todo lo que había sucedido en la casa tras la difícil prueba a la que fueron sometidos. Rápidamente, sus fans entendieron de dónde venía la angustia: la jugadora había recordado a su madre luego de ver a la mamá de Nico Grosman, su compañero.

"Gente no es por el juego. Fue por el reencuentro con los familiares. Ella no va a poder abrazar nunca más a sus padres, ni aunque salga de la casa", escribió un usuario de la red social X. "Es la mejor jugadora de este gh! Pero no deja de ser humana, se habrá conmovido por la entrada de los familiares. Más de uno daría todo por un abrazo de los padres que partieron ya", escribió otro.

Además, los fans de Furia comenzaron a difundir un emotivo posteo que la jugadora le había dedicado a su madre. "En donde estés, sé que estás ahí. Lo sé y es tan loco que a veces digo ´fua, lo que son las cosas de la vida y como se dan y como comprender y entender que la vida es una´. Y hay que vivirla. Te quiero, feliz cumple Luci", escribió la personal trainer.