El partido de Estrellas de la NBA más polémico de la historia

Para muchos fanáticos de la NBA, el fin de semana de las estrellas es una fecha que esperan que llegue con ansias durante la temporada. Allí se puede disfrutar del torneo de habilidades, triples y volcadas; además de los partidos de famosos, rookies y estrellas de la liga.

El nivel deportivo de este evento a bajado mucho en comparación con el histórico partido de las estrellas. Pese a que el partido terminó con la abultada victoria de la Conferencia Este 211-186 ante la Conferencia del Oeste, marcando el récord de puntos en la historia del mismo. Los aficionados están disgustados porque no hay competencia dentro del encuentro y nisiquiera se defienden. A esta opinión se le sumó el histórico jugador Charles Barkley, que ahora también ejerce el rol de periodista.

El ex jugador de los Philadelphia Sixers calificó como una burla el espectáculo que dieron y expresó: "Creo que le faltan el respeto al público, a los mismos jugadores como estrellas y a la NBA como una gran organización, deben tomar cartas en el asunto antes de que sea tarde".

Además uno de los mejores jugadores de la década de los '90 enfatizó: "En vez de juego de las estrellas, lo llamaría la burla de las estrellas".

El ex alapivot de Phoenix Suns compartió su opinión de cómo puede volver a tener sentido este evento: "La NBA debe tomar el formato de 1993, donde el juego de estrellas, era una de las mejores atracciones, donde el público deseaba ver ese juego y que no terminará".

La ex figura de la mejor liga de basquet del mundo no fue el único en estar descontento con el desarrollo del partido, ya que Luka Doncic también se refirió al tema y dijo: "No sé cómo arreglar el All-Star. Acá la gente viene a divertirse y a no lesionarse. Veo que todos se corren del camino, por eso yo hago lo mismo".

Según algunos medios estadounidenses, en los próximos meses los directivos de la liga podrían hacer oficial el cambio de formato del partido de las Estrellas buscando un mejor show y que vuelva la esencia del pasado.