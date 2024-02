Responsables de balnearios en Mogotes: "Pudimos repuntar y tener una buena temporada"

Los números de la temporada 2024 sufrieron notables variaciones según el período en el que se la analice. Operadores turísticos, responsables de balnearios, gastronómicos y hoteleros estuvieron de acuerdo en afirmar que el arranque no fue el esperado pero que la situación repuntó conforme el avance de las semanas.

Augusto Di Giovanni, responsable del Balneario B12 de Punta Mogotes, confió a 0223 que las cifras, hasta el momento, son buenas: "El desafío cada año es llegar a diciembre, por lo que complicado que es el mes en este país, y en particular esta vez con el cambio de gobierno. En ese sentido, hubo muchas dudas al principio, que fueron confirmadas con la primera quincena de enero que no fue la que esperábamos. Después, todo se fue acomodando".

Para el empresario, lo más destacable fue el buen clima que ayudó a que muchos turistas disfrutaran de las playas y eligieran los balnearios de la ciudad. "Se extiende todavía, ojalá que dure y que podamos seguir trabajando todos", auguró.

Las ofertas y formas de pago fueron determinantes para el alquiler de carpas y sombrillas. Foto: archivo 0223.

"El reto fue el arranque, porque las condiciones no eran muy favorables. Aún así, pudimos realizar una temporada por encima de las expectativas. Tuvimos una propuesta distinta, que fue salir con los precios a principios de octubre y no los modificamos. Eso fue un gran valor que generó que la gente se decidiera y nos eligiera. También quienes ofrecieron descuentos y formas de pago, tuvieron un verano exitoso", explicó Di Giovanni.

Dicha metodología fue utilizada en otras oportunidades, pero para el inicio de la próxima temporada no es tan factible. "Todavía no tenemos esos precios; estamos haciendo unas renovaciones en el balneario y vamos a encarar una obra grande. No nos regimos tanto por la inflación porque ya tenemos un costo absorbido que son la carpa, la lona, la madera, y las sillas. Obviamente, hay que reponer pero nuestro desafío es más ambicioso: quedarnos muchos más años. Para eso, tenemos que invertir y es muy pronto para hablar de un precio futuro", detalló el administrador, y agregó: "Vamos a ver cómo se acomoda todo".

Los empresarios aseguran que es muy pronto para estimar precios de cara al próximo verano. Foto: archivo 0223.

Para finalizar, Di Giovanni remarcó que, a pocas semanas del final de la temporada, el balance el favorable: "En general, el resto de los balnearios de Punta Mogotes tiene esta misma mirada. Estamos todos conformes".