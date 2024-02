Tenis: ¿Las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres?

Rafael Nadal, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, dio una extensa entrevista al programa El Objetivo, de La Sexta (Canal de TV español). Durante la misma abordó el tema sobre el deporte femenino y la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro del deporte.

Este tópico ha generado muchas polemicas en los últimos años pero el tenista mallorqui no tuvo problema en dar su opinión al respecto.

El 16 veces ganador de Roland Garros explicó: ”La inversión en deporte femenino debe ser la misma que en el deporte masculino... Pero los sueldos no. ¿Por qué? Lo que es injusto es que no hay igualdad. Un hombre y una mujer se merecen las mismas oportunidades. Pero el término feminismo se lleva a unos extremos. La igualdad no reside en regalar. La igualdad es que si Serena Williams genera más que yo, tendrá que ganar más que yo. Yo no quiero ganar más que Serena por ser Rafa Nadal”.

Pero no solo dijo eso, ya que quizo explayarse aún más y explicó: “Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres. En el tenis, por algún motivo, los premios son prácticamente iguales. En su momento el tenis femenino fue muy visto y por eso la igualdad llegó antes”.

Luego, el ex número 1 remarcó: “El otro día vi el ranking de las deportistas mejor pagadas y había muchas tenistas. Pero si las mujeres campeonas del mundo son populares y llenan estadios, pues cuanto más ganen mucho mejor”.

La exitosa carrera del español se traduce en unas ganancias económicas de aproximadamente 135 millones de dólares, según refleja la página oficial de la ATP, en las que se suman tanto los premios del individual como del dobles. Cabe destacar que estos números no contemplan los acuerdos con marcas y sponsors del propio jugador.