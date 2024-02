Feroz pelea: Yanina Latorre reveló infidelidades de Diego Brancatelli con su esposa

En medio de un picante ida y vuelta de mensajes en redes sociales, Yanina Latorre acusó a Diego Brancatelli de engañar a su esposa.

Todo empezó a raíz de una feroz pelea entre el periodista y Horacio Cabak, cuando este último celebró su llegada a LN+ y su colega lo cruzó filoso: "Y... tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho. No te atragantes".

Tras esto, Yanina Latorre salió a defender a Cabak. "Vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos", expresó en su cuenta de X (exTwitter).

Diego Brancatelli chicaneó a Horacio Cabak por su entrevista a Milei

Lejos de quedarse callado, el expanelista de Intratables le respondió parafraseando el emblemático tuit de Mariana Nannis en 2013, donde aseguraba que Latorre tuvo una relación con su hermano, Gonzalo Nannis: "Ay. Yanina. Posta. Me haces reír. ¿Vos hablás de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos. Un beso a Puntita", lanzó con una clara referencia a la situación que vivió Diego Latorre con Natacha Jaitt.

"Me gusta que vivas del chisme en tw. ¿Otro tema que no sea la vida sexual de mi familia? ¿No te da vergüenza? Estoy harta de mantener nabos como vos. Eso si es grave", sentenció la esposa de Diego Latorre.

Sin embargo, Yanina redobló la apuesta y acusó a Brancatelli se serle infiel a su pareja, la periodista Cecilia Insinga. "Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci... Besos a tu mujer", exclamó.

Yanina Latorre salió al cruce y Brancatelli parafraseó el emblemático tuit de Mariana Nannis

Yanina Latorre acusó a Brancatelli de ser infiel

Tras viralizarse toda la discusión, Diego Brancatelli volvió a hablar pero esta vez para pedir disculpas tanto a Latorre como a Cabak. "Hoy me levanté y me enteré que hicieron “noticia” un comentario radial de una colega. Sumado a un cruce en X. Por eso: DISCULPAS Y ACLARACIONES", comenzaba diciendo el hilo de X (exTwitter)

También se refirió a la supuesta infidelidad y le pidió perdón a su esposa: "Primero a Cecilia. Por meterme e indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas. Pese a q me aconseja siempre q largue la cloaca que es esta red. Q disfrute la familia. Las cosas hermosas q tenemos. Siempre aconsejando para ser mejor persona. Como lo es ella. El impulso y la sangre italiana me pudieron. Y tiene razón. Estuve mal".

"También quiero pedirles sinceras DISCULPAS tanto a @HoracioCabak como a @yanilatorre. Es de buena persona reconocer q uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas NO", cerraba el hilo.

Sin embargo, Horacio Cabak no le aceptó la disculpas y volvió a atacar al periodista: "TARDE. Te metiste con mi mujer , con mi familia , con mi sexualidad y con mi trabajo. Nunca me metí en tu chiquero. NUNCA vuelvas a acercarte con tu mierda. GAME OVER", respondió.

Por su parte, Yanina Latorre le acepto sus disculpas, pero aún así mostró su enojo por lo sucedido: "La próxima, antes de hacerte el banana, recordá que tenés el culo muy sucio. Disculpas aceptadas".

Yanina Latorre aceptó las disculpas de Brancatelli, pero mostró su enojo