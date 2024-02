Video: la Asociación de Síndrome de Down exige que Milei pida disculpas por discriminación

La Asociación de Síndrome de Down exigió que Milei pida disculpas.

En una semana con gran tensión política por la pelea entre la Nación y los gobernadores, el presidente Javier Milei tuvo otro conflicto por su actividad en las redes sociales. Tras darle "me gusta" a una publicación donde se burlaban del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, comparandolo con una persona con síndrome de down, la Asociación de Síndrome de Down de Argentina le exigió que se disculpe en público.

En este sentido, en un video publicado en las redes sociales, Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, dijo: "Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad", afirmó.

Y sumó: "Nos sentimos ofendidos. Las personas con Síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas".

El mensaje se da luego de que el Presidente avalara en las redes un posteo que buscaba burlarse del mandatario patagónico al retratarlo en una imagen con los rasgos de una persona con síndrome de Down. Asimismo, la publicación fue cuestionada desde distintos espacios opositores.