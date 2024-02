Sobran empleadores, faltan empleadas: Domesticenter, la empresa de servicio doméstico que busca brindar trabajo

En Argentina, el servicio doméstico es muy solicitado, pero también muy vulnerado. Es por esto que Leandra Mengo (51) decidió fundar en 2009 una empresa que regule, dignifique y acompañe a las trabajadoras domésticas en Córdoba, facilitando también el proceso de selección para los clientes que buscan contratar. Ahora, la empresa instaló una sede en Mar del Plata para brindar trabajo a lo largo de toda la costa argentina.

Así, Domesticenter busca optimizar el proceso de selección, funcionando como intermediaria entre el potencial empleador y la empleada, perfeccionando el proceso de entrevista y brindando trabajo: “Esa es la gran satisfacción que se produce en mi corazón, irme a dormir y decir ´bueno, hoy alguien tiene un trabajo gracias a mi empresa´”, afirma Leandra en diálogo con 0223.

"Tengo 51 años y tengo proyectos y ganas de hacer cosas", afirma Leandra con respecto a la expansión de la empresa hacia la costa.

"Básicamente a mí me caracteriza que después de 15 años de Domesticenter sigo siendo una persona frontal, honesta, reconozco los errores y siempre trato de progresar. Mi fuerte es saber perfilar a las personas, tanto a mis empleados como a mis clientes".

El proceso de selección de empleadas

Con respecto a las empleadas domésticas, Mengo afirma que busca que valoren su trabajo y busquen progresar: "Yo siempre les digo que en lo que hagan tienen que ser las mejores, perfeccionarse, ir para adelante, porque mi premisa es que el trabajo dignifica al ser humano".

"Hoy considero que tengo a las mejores trabajadoras, pero en primer lugar a las mejores personas. Para mí es clave el ser humano en esto. A mí una persona sin valores no me interesa que forme parte de mi empresa. Un cliente sin valores no me interesa que sea un cliente mío".

Con relación a su posición de intermediaria, Leandra sostiene: "Acá estamos trabajando con personas que trabajan para otras personas, entonces hay que unir esas dos puntas, saber leer la necesidad del cliente y saber la necesidad de la trabajadora. ¿Qué hago yo? potenciar las capacidades de cada una de las chicas que trabajan conmigo".

A la hora de seleccionar a las empleadas que se postulan, Leandra afirma que lo que más valora es la sinceridad. Además, una gran parte del trabajo de la empresa es el control de referencias: "Es muy minucioso, todo salta. Las referencias laborales se chequean, y el sistema está automatizado, todas las chicas que pertenecen a Domesticenter Córdoba y Domesticenter Costa Argentina, tienen que llenar un formulario voluntario donde detallan su experiencia laboral y se les solicitan mínimo dos años de referencias".

Leandra, creadora de Domesticenter

Además, Domesticenter no le hace pagar nada a las empleadas, ni se les hace firmar ningún tipo de contrato extraño, todo es transparente: "Yo me manejo si o si con los sueldos de ley. Después, lo que sí se pueden negociar son beneficios que, si la empleada lo solicita y el potencial empleador está de acuerdo, se le pagan".

Domesticenter, "un puente hacia el trabajo"

"Este país tiene trabajo, muchísimo trabajo. Hoy por hoy, tengo para darle trabajo a por lo menos 40 empleadas. Sobra trabajo, faltan trabajadoras".

Desde la empresa, fomentan el trabajo en blanco para el beneficio tanto de las empleadas como los empleadores: "El empleador debe registrar su empleada y la empleada debe estar en condiciones para estar en blanco para trabajar en mi empresa. Hay un mito, que los planes sociales no son compatibles con trabajar en blanco, pero eso no es cierto".

"Un empleador teniendo su personal registrado, tiene lo más preciado que hay en el mundo, que es la libertad. La libertad de, si se tiene que despedir a la empleada por cualquier razón, se le paga lo que le corresponde, pero se despide y no van a tener angustia, un juicio, nada", agrega Mengo.

De esta manera, Domesticenter se diferencia de otras empresas intermediarias por el minucioso proceso de selección y el respeto por el trabajo: "Mi trabajo es sumamente serio y mi empresa respalda a la empleada, sus derechos no van a ser vulnerados. Yo no me pongo del lado de la empleada ni del empleador. Acá hay una ley que se tiene que cumplir, hay derechos que posee el personal y obligaciones".

"Invito a las nuevas colaboradoras de casas particulares a que vean, indaguen quién soy yo. Tienen la página web, pueden ver mi trayectoria. No hay que meterse en cualquier lado, es muy importante. Acá el cliente sabe que para estar hablando conmigo se paga el sueldo de ley y la persona tiene que estar registrada".