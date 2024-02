Sabrina de Gran Hermano se excusó tras serle infiel a Brian y este hizo un fuerte descargo: "Perdió la cabeza"

Sabrina Cortez, la última eliminada de Gran Hermano, estuvo presente en "El Debate" y se enfrentó a las preguntas de los analistas. En el mismo, la exparticipante del reality contestó sin filtro y reveló por qué le fue infiel a Brian Fernández, su ahora exnovio. Ante las declaraciones de Sabrina, Brian hizo un fuerte descargo a través de sus redes.

En el ciclo de debate, Sabrina se reencontró con Alan y reveló que antes de ingresar a la casa estaba teniendo una crisis con respecto a su relación y que sentía que no estaba recibiendo atención de Brian.

"Antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting. Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación", comenzó explicando la exhermanita.

Luego, señaló que además se sintió afectada al conocer a Alan dentro de la casa: "Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta".

"Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación en donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención", reveló.

El enojo de Brian y su descargo por redes

Ante las revelaciones de Sabrina, Brian decidió hacer un descargo a través de sus redes sociales, afirmando que él no estaba al tanto de todo lo que acababa de confesar su pareja de hace 8 años, ahora ex.

"Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver que tenías para decir primero. La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza", comenzó Brian de manera tajante.

"Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV... No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo".

"Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí a veces, tiempo es lo que falta. Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, y por sobre todo que veas como sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren", concluyó.