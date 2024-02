Finalmente, este jueves habrá colectivos con normalidad en Mar del Plata

Finalmente, la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no se plegará al paro de colectivos convocado para el interior del país. De esta manera, el servicio de transporte de pasajeros funcionará con normalidad en Mar del Plata.

Desde la seccional que conduce Maximiliano Escriba confirmaron a 0223 que no se sumarán a la protesta que anunció la UTA que conduce Roberto Fernández a nivel nacional. "No nos adherimos porque no estamos de acuerdo con la paritaria que están cerrando", dijeron.

El Consejo Directivo Nacional de la UTA estableció para este jueves un paro de colectivos de corta y media distancia en todo el país, ante el fracaso de las negociaciones salariales. Desde la entidad gremial, cuestionaron que este “nuevo fracaso” se da en la quinta ronda de negociaciones paritarias para el personal representado del Interior del país, celebrada ante la Secretaria de Trabajo de la Nación.

La UTA anunció un paro de colectivos para este jueves en el interior del país. Foto: 0223.

Desde la UTA afirmaron que la medida de fuerza es “empujada por quienes tienen a su cargo la responsabilidad y la obligación de solucionar la crisis estructural del transporte federal y pretenden condenar a los trabajadores del interior a la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios”.

El gremio solicita una mejora salarial para los conductores de todo el país que sea igual a la acordada para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), cuyos salarios básicos arreglados fueron de casi $600.000 en enero y más de $700.000 para febrero.

El paro comenzará a las 00 y hasta el momento adhirieron los choferes de Santa Fe, Neuquén, San Juan, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, La Pampa, Jujuy, Salta y Chubut.