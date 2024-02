Persisten las precipitaciones y hay alerta amarilla por más tormentas

En la continuidad de un período inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó otra alerta amarilla por el avance de precipitaciones sobre Mar del Plata y los alrededores. El aviso tiene validez para la noche de este miércoles y la madrugada y mañana del jueves.

A las 18:19, el organismo ratificó las condiciones para el desarrollo de tormentas y emitió una alerta amarilla. El parte rige para los sectores costeros de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Se esperan más tormentas para esta noche y la madrugada y mañana del jueves. Foto: 0223.

Este miércoles Mar del Plata vivió una nueva jornada agobiante con altos niveles de humedad que hicieron tedioso el andar por la calle y los espacios públicos. La sensación térmica superó los 34°C.

Para lo que resta de la semana, el pronóstico extendido anticipa tormentas a lo largo de todo el jueves, viernes y sábado con un descenso de los valores térmicos que apenas rondarán por encima de los 20°C.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.