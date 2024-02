Vecinos de Faro Norte denuncian que las calles "están intransitables"

Vecinos de la zona de Faro Norte, ubicada en el sur de la ciudad, denunciaron la situación que atraviesan desde hace tiempo con el estado de las principales calles del barrio. "Están intransitables", transmitieron a 0223.

Medrano es una de las calles más transitadas de la zona y con mayor presencia de comercios, pero la cantidad de baches genera que muchos automovilistas tengan que recorrer entre 3 y 5 cuadras más para esquivarlos y llegar a destino. "En Medrano al 3300 directamente hay una pileta desde hace meses y nadie la arregla, a pesar de que une a dos grandes avenidas como Mario Bravo y Vélez Sarsfield", se quejó Nora, una vecina de la cuadra.

Mediante mails, llamados telefónicos y notas presentadas, los habitantes de dicho barrio reclamaron en diversas oportunidades al Municipio pero las calles aún no han sido reparadas. "Nos cansamos de hacer pedidos; tenemos cientos de reclamos porque hace 5 años que no pasa la máquina vial. Las quejas son constantes porque no se puede vivir así", subrayó Nora a este medio.

La ausencia de veredas complicó también el traslado de chicos y sus familias a la hora de ir a la escuela, y de adultos mayores que ya no tiene lugar por donde pasar a pie. "Las personas grandes no tenemos cómo desplazarnos, no somos escuchados", remarcó la vecina.

Por su parte, Nora recordó las obras realizadas en la avenida Mario Bravo: "Destacamos que han colocado luces, y lo agradecemos, pero para el resto de las calles no hubo nada, no fueron tocadas".

Adultos mayores no saben por dónde pasar.

Al estado de las calles, se suma la presencia de microbasurales de gran tamaño que, si bien son advertidos por los vecinos, no son removidos. Según puntualizaron, a los residuos (que generan proliferación de plagas y se vuelven un peligro para la salud de las personas que viven cerca), se le agregaron restos de poda y chatarra, sin que haya respuestas de las autoridades municipales.