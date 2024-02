Bullrich confirmó que "se viene una alianza entre el PRO y LLA"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes la conformación de una alianza política entre el PRO y La Libertad Avanza. "Se viene un nuevo rediseño político, una coalición entre el PRO y LLA", admitió a medios nacionales.

Según detalló la funcionaria del Gobierno nacional, "la idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas". "Estamos caminando juntos. Es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir", agregó.

La ministra evitó referirse a los conflictos con referentes de la UCR. Foto: archivo 0223.

Lejos de disipar los rumores, Bullrich confirmó las reuniones entre las partes y sostuvo que no quería "apurar" dicha unión porque todavía "es un tema a debatir". “Yo empujo para ese lado sin duda para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses externos”, explicó.

Por su parte, evitó referirse a los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes no estarían dentro de este nuevo armado, a raíz de las claras diferencias con el gobierno de Javier Milei.

Según representantes de la UCR y el PRO consultados por 0223 en función de las declaraciones de la Ministra de Seguridad, "Mar del Plata es una isla y no le conviene a nadie una ruptura. La línea sigue siendo la del acompañamiento al intendente Guillermo Montenegro".

De hecho, esta semana la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, había restado importancia a los cruces en redes sociales del dirigente del PRO, Emiliano Giri, y el concejal radical Daniel Núñez, explicando que "pasa en las mejores familias". "Está absolutamente consolidado el interbloque. Nosotros somos un ejemplo a nivel provincial de lo que es el trabajo en unidad de Juntos", refirió.