Mar del Plata: desde el PRO cruzaron a la UCR y los invitaron a "romper"

La disputa entre dos referentes políticos cruzó las redes sociales esta semana luego de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus. Se trata de Emiliano Giri, presidente del PRO y excandidato a diputado nacional, que cruzó al concejal de la UCR y titular del partido, Daniel Núñez.

"Daniel te hackearon Twitter? Te pregunto porque sos el presidente de la UCR de Mar del Plata y porque hasta hace poco no tenías problemas en militar la boleta de Patricia Bullrich para presidente con los candidatos a diputados que ahora comparás con la Cámpora, o será que mientras el Pro les sirvió para volver del ostracismo estaba todo bien y ahora buscan excusas para romper", lanzó Giri luego de una publicación a la que Núñez retuiteó.

En la misma, se expresaba que "los diputados del PRO están de acuerdo con el proyecto de ley que presentó Milei, están de acuerdo con los cambios que ya hicieron y también con los que todavía no hicieron pero van a hacer".

"No Emiliano, no me hackearon nada. Me hago cargo de lo que pienso", le contestó Núñez, lo que generó una dura respuesta de Giri: "Es lamentable que siendo el presidente de la UCR local te expreses así, espero que nuestros concejales reflexionen si se puede seguir compartiendo bloque con un concejal que nos pone en el rol de la Cámpora".

El intercambio no terminó allí, sino que la respuesta del concejal radical no se hizo esperar: "Lamentable es tu irresponsabilidad institucional llamando a romper el bloque que acompaña a nuestro Intendente. Si tanto me lees sabrás que coincido con lo que plantea el bloque de la UCR, ni seguidismo ciego y bobo ni ir con quienes nos trajeron hasta acá", lanzó.

La discusión continuó durante varios posteos y generó un revuelo en los pasillos internos de la política marplatense.