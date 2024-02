Oscar Delarroca: "Todos queremos que este próximo clásico sea una fiesta deportiva"

Un histórico referente de Aldosivi, como es Oscar Delarroca, estuvo charlando con 0223 a pocas semanas del regreso del clásico marplatense.

El ex DT recordó como fue el último encuentro entre ambos en el que él dirigía al "Tiburón": "El partido fue un partido de liga, no tuvo mayor relevancia, pero siempre la rivalidad está y ya había arrancado mal por algunas cosas en la previa que comenzaron a complicar el partido . Después cuando arrancó el partido, los hinchas de cada equipo empezaron a los piedrazos, nos juntamos todos en el medio de la cancha y el referí suspendió el partido".

Pero la suspensión no quedó ahí y contó como fue la historia realmente: "Ese último partido lo jugamos con todos pibes jovencitos de 16 y 17 años por lo que yo no quería arriesgar nada y no quería que se reanude el partido ni empedo. Nos quisieron obligar a jugar. Pero nosotros no quisimos, nos retiramos y terminamos perdiendo los puntos".

En referencia al clasico de este año que se jugará en la octava fecha de la Primera Nacional, comentó: "Todos queremos que este próximo clásico sea una fiesta deportiva. No una contienda para ver quién es más guapo que el otro que no tiene sentido. A la ciudad no le hace bien si hay un problema. Yo creo que hay que tener precauciones pero el partido se tiene que jugar como cualquier otro clásico del fútbol argentino".

Repasando un poco de la historia, Delarroca explicó como fue el inicio de la rivalidad entre el "Tiburón" y el "Torito": "Comenzó cuando Alvarado un año decidió apoyar a Deportivo Norte en un partido que jugaba con Chicago. Los hinchas de Alvarado fueron a apoyar a Deportivo Norte que jugaba una final con Chicago, allí se armó una fuerte pelea entre las hinchadas, y después de eso comenzó la rivalidad entre ambos equipos. Al año siguiente Aldosivi armó un equipo más competitivo y comenzó la rivalidad. Pero la misma tiene más que ver con un tercero, que sería Deportivo Norte, que por el inició entre ambos".

Recordando el 13-0, el histórico referente dijo: "Fue un resultado muy extraño por lo menos para nosotros. Alvarado tenía que perder por una cierta cantidad de goles, y los jugadores nos dejaban pasar. Fue una cosa fea y extraña. Más por los chicos que tuvieron que sufrir esa derrota que les queda el recuerdo de por vida".

Para finalizar, el ex jugador del equipo del puerto reveló cual es el clásico que más recuerda: "El Aldosivi vs Alvarado que a mi me marcó fue 2-0 en el estadio mundialista en el 1993. Yo hice los dos goles. Nosotros veníamos de remarla mucho y se había armado un gran equipo que después terminamos saliendo campeones".