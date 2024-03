Inseguridad en Mar del Plata: "Vemos una violencia que va en escalada"

La apuesta del gobierno local por definir a Mar del Plata como polo de la nocturnidad tuvo sus resultados. Entre los favorables, la cantidad de jóvenes que arribaron a la ciudad y, en parte, su consumo que benefició a una temporada de por si complicada por la economía nacional. También esa estrategia generó otro tipo de responsabilidades en materia de seguridad y en ese sentido, Rodrigo Gonçalvez ponderó el trabajo de su área, dejando claro que "queda mucho por hacer".

"La verdad que fue un verano positivo. Mar del Plata es una ciudad que da una oferta para que el turismo venga y eso nos da trabajo. A veces confundimos: mucha policía a la noche pero en el barrio, es verdad. Pero también Mar del Plata apuesta a una nocturnidad que da trabajo y que de alguna manera también beneficia al vecino. Se ha podido trabajar con el Ministerio de Seguridad, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue muy favorable tanto en el sur como en Playa Grande, no hemos tenido prácticamente eventualidades. Tuvimos dos casos de cuestiones menores, de alguna pelea pero en términos generales muy alejados de las realidades de otras temporadas", le expresó a este medio el secretario de seguridad municipal.

Lo que viene para la seguridad marplatense: "Ya cambiamos el chip"

El partido de General Pueyrredon tiene mucho camino recorrido y más por mejorar en cuanto a la seguridad de sus vecinos. Rodrigo Gonçalvez convivió con los problemas siniestrales en su rol de titular de Defensa Civil, pero ahora tiene un panorama mucho más amplio del que ocuparse. "Ya cambiamos ese chip y me parece que hay mucho por hacer. Tenemos hechos que preocupan a los vecinos y que me parece que no nos tenemos que hacer los desentendidos. La delincuencia está, el vandalismo está. Los códigos de convivencia se han roto, no se supo ver en estos 40 años hacia dónde íbamos pero tampoco se planificó en este sentido. No lo vamos a cambiar desde una secretaría de seguridad municipal, es una decisión política transversal pero me parece que lo que nosotros podamos aportar con las herramientas que tenemos, es escuchar al vecino, tener cercanía y modificar aquellas cosas que estén a nuestro alcance".

El aumento de la delincuencia en relación a las necesidades económicas

Es un tópico que por ahora está en debate, pero puede tomar un rumbo definitivo en base a las estadísticas. Se percibe un aumento de los conocidos en la jerga como "robos miseria" y hay indicios de que en la desesperación de la gente por no llegar a fin de mes, recurran a los ilícitos. "Yo creo que aquel que delinque es un delincuente y aquel que la pasa mal económicamente es una persona que no tiene las mismas oportunidades que otras. En ese camino puede ser que alguien tenga la opción de robar para acercarle a su familia lo que no le puede dar porque no tiene trabajo, pero en menores porcentajes", analizó el funcionario local.

"Lo que tiene la condición socioeconómica es que genera muchas veces en el vecino una sensación compleja, psicológica, de mala predisposición. Entonces es lo que vemos es una violencia que va en escalada. Si nos pueden entender, mejor, pero si no nos entienden nosotros hacemos con lo que tenemos y no tenemos que seguir buscando excusas, que me parece que es lo que pasa en este país. No hay soluciones mágicas para un problema serio y acá no las van a haber. Lo que nos toca es trabajar, proponer, escuchar y aquellas soluciones que estén a nuestro alcance, sin excusas, intentar acercarlas y en ese camino estamos", finalizó Gonçalvez.