Aldosivi: habló Yllana y se ponen en venta las entradas para el sábado

Con serenidad, con las cosas claras, sin irse más allá de lo que pasó y lo próximo que viene, Andrés Yllana brindó una conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino en el que analizó el empate 1 a 1 ante Colón en Santa Fe y se metió de lleno en lo que viene ante Estudiantes de Río Cuarto, evitando referirse al clásico con Alvarado de la próxima semana. Además, Aldosivi comienza el jueves con la venta de entradas para el partido ante los cordobeses del sábado a las 18.

Respecto a la igualdad en Santa Fe, en un encuentro que no le resultó cómodo, explicó con sencillez el trámite y le dio valor al punto que se trajeron: "Seguramente no salió todo como lo esperado, pero por lo menos el resultado no fue del todo malo. Sí, es que uno no juega siempre como quiere. Lo ideal es eso, tratar de jugar mucho rato como uno quiere. Obviamente después el rival juega. Nos han superado seguramente en algún momento en el juego. Nunca nos pudieron superar desde el espíritu, desde la entrega, desde el convencimiento del plan que llevas adelante. Nunca en ese sentido pudieron quebrarnos. El equipo estuvo siempre en partido, siempre luchando, con mucha aplicación desde lo táctico. Y bueno, con el espíritu tan grande que tiene este equipo de lucha, de combate, pudimos traernos un punto de una cancha y de un rival muy difícil", aseguró.

De cara a lo que viene frente a Estudiantes de Río Cuarto, dijo que "nos preparamos bien. Sabiendo lo que yo le digo siempre al chico, que cada partido te hace dar el 110% de la categoría. Si vos ves la clasificación, te ves que está muy corta. Y eso va a estar así casi hasta pasando los tres cuartos del torneo. Es un torneo muy parejo. Pero estamos bien, con un buen ánimo, con un plantel competitivo en general. Porque no solo los chicos de siempre, si se fijan, los jugadores que entran nos dan siempre buenas soluciones, nos aportan cosas al funcionamiento, como necesitamos en ese momento que lo hagan para el equipo. Así que estamos bien, porque ahí está la práctica. No es que trabajamos siempre con el mismo equipo, los mezclamos y las cosas salen bien. Pero hay que mantener la tensión alta, la capacidad de trabajar cada partido y que cada uno ponga al máximo como viene poniendo. Porque si no, en la categoría no te alcanza. No te podés relajar con nadie, con ningún equipo, ni con el último".

Venta de entradas - Acceso sector Norte

Valores

Popular General $8000

Damas y Jubilados $4000

Platea Descubierta $10000

Socios ingresan con carnet al día

Horarios



Venta en Predio Deportivo ( Av. De los Trabajadores 1800)

Jueves de 10 a 18 hs

Viernes de 10 a 18 hs

Sábado de 10 a 14 hs

Venta Tienda Tiburón (Olavarría 2967)

Jueves de 10 a 14 hs y de 16 a 20 hs

Viernes de 10 a 14 hs y de 16 a 20 hs

Sábado de 10 a 17 hs

Atención a Socios

Predio Deportivo

Jueves de 10 a 18 hs

Viernes de 10 a 18 hs

Sábado de 10 a 12 hs

Tienda Tiburón

Jueves de 10 a 18 hs

Viernes de 10 a 18 hs

Sábado de 10 a 14 hs