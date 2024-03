Denuncian el cierre de una obra social en Mar del Plata: "Dejaron sin atención a pacientes oncológicos"

Esta semana, el personal de la Obra Social del Personal de Seguridad Privada (Ospsip) llegó a la sede ubicada en Tucumán 2271 como todas las mañanas pero se encontraron con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas. "La delegación tuvo un cierre que no es definitivo porque van a seguir trabajando, pero sí provisorio. De un día para el otro, desde Nación firmaron la entrega del poder a Ángel García, quien había estado previamente al frente de la entidad", contó a 0223 Gabriel Carmona, uno de los titulares.

Según denunciaron los trabajadores, la gestión de García ya había sido intervenida por irregularidades y deudas con sanatorios. "Nos enteramos de sumas millonarias que se debían al Sanatorio Avenida cuando negaron la operación de un chico que era afiliado. Allí surgió todo el problema de fondo, que llevó a que lo sacaran y denunciaran", detalló Carmona.

El corte en el servicio afecta a trabajadores de seguridad privada y monotributistas que se atendían con la entidad.

En ese momento, decidió junto a otras compañeras, asumir la conducción de la obra social. "Hicimos una gestión que se centró en la atención al afiliado. Todos estaban contentos con los beneficios que estaban teniendo, porque priorizamos la salud e hicimos un trabajo en equipo", relató el trabajador, quien aseguró que al ingresar había 250 afiliados, y un año después la totalidad asciende a 1060.

"Hoy nos duele ver esta situación, ya que con recursos pudieron volver a instalarse estas personas en la obra social pero creemos que alguien tiene que mediar para revertirlo porque nos afecta a todos", puntualizó Carmona.

A pesar de que no les llegó ninguna carta de despido, no los dejaron ingresar a las oficinas. "Dejaron a los pacientes sin atención, incluso a oncológicos. Los van pateando y les cortan las prestaciones en toda la ciudad. la verdad es que fueron muy hostiles y no nos brindaron ninguna explicación: Por eso, estamos trabajando con un abogado e hicimos denuncia por los maltratos recibidos", indicó Gabriel.

A su vez, sostuvo que no van a quedarse con los brazos cruzados: "Veremos cómo sigue todo esto, pero nosotros vamos a seguir trabajando para darle una solución a los afiliados. Hicimos mucho trabajo, incluso desde el lado humano y no vamos a permitir que eso se pierda".