Tras el comunicado del Foro de la Construcción, Uocra pide un control de precios al Estado

"No sabemos si mañana tenemos trabajo o si no tenemos", detalló Trujillo.

Tras el comunicado que difundió el Foro de la Construcción ante los efectos de la crisis, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) manifestaron que tiene que haber una contención y un control de precios por parte del Estado.

En el texto dado a conocer durante el viernes por la noche, resaltan, entre otra cuestiones, los efectos de los incrementos de precios desmedidos de los materiales y que la obra pública está suspendida; lo que pone en riesgo la subsistencia de cientos de empleos, Pymes constructoras y profesionales.

En ese sentido, el secretario General de la Uocra local, César Trujillo, le dijo a 0223 que "más allá de pertenecer al foro, realmente pensamos lo mismo. Estamos muy preocupados, desconcertados de que la industria de la construcción esté pasando por estos momentos tan complicados".

"Nosotros vivimos gracias a la innovación privada. Los trabajadores y constructores, tenemos esta única fuente de trabajo. Si no trabajamos, no cobramos", sostuvo, y agregó: "Los grandes costos de material y la burocracia, por decirlo de alguna manera, de los entes que tienen que controlar, tanto municipal, como provincial y nacional, a veces no acompañan esta crisis".

Según su relato, actualmente son cerca de 15 mil los trabajadores registrados en la región, lo que significa que también son 15 mil las familias que dependen de la construcción. "Actualmente no sabemos si mañana tenemos trabajo, si no tenemos, y a eso se le suma la complicación que tienen las empresas para continuar con la actividad", señaló Trujillo.

"Lo que hacemos nosotros con este comunicado es usarlo como un puente de diálogo con tal de ir solucionando las cosas", sostuvo, y añadió: "Queremos poner una voz de alerta en este sentido. Así que esperemos que este comunicado que hace el Foro de la Construcción sea escuchado y sea analizado".

Por otra parte, y con respecto a la fluctuación de los precios de los materiales, Trujillo se preguntó: "¿Cómo los corralones pueden cambiar los precios de un día para el otro? Una bolsa de cemento hoy vale 5.000 pesos, mañana puede costar 7.000 o 3.000".

"No podemos andar preguntando de corralón en corralón si me vendés el ladrillo más barato o más caro. Me parece que tiene que haber una contención y un control de precios por parte del Estado nacional y municipal", agregó.

"Yo respeto al Presidente porque el voto es soberano, pero no puede hacer una devaluación de la noche a la mañana como la hizo. ¿A dónde vamos a ir a parar?", reclamó.