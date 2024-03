“Los clubes pagarán a los hinchas para que vayan al estadio” ¿Se invierten los roles?

En los últimos días, el ex defensor central del Barcelona y la selección española de fútbol, Gerad Pique brindó una entrevista en la que dio a entender que si el fútbol no cambiaba y se adaptaba a las tendencias y modas actuales tarde o temprano terminaría desapareciendo.

Luego de retirarse en noviembre de 2022, el catalán se volcó de lleno a su rol de empresario y en una reciente entrevista lanzó fuertes definiciones sobre el presente y el futuro del fútbol. El ex defensor de 37 años, manifestó su descontento con algunos aspectos de este deporte y este lunes fue tendencia en las redes sociales.

"Una de las razones por las que empezamos la Kings League es porque vi a mis hijos viendo un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos, sus tablets, viendo otra cosa. El fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Cada uno tiene su límite de tiempo. El fútbol durante 90 minutos ya no es tan emocionante. Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio" expresó en una entrevista con The Times.

Para complementar con su postura, agregó: “Tenemos que encontrar formas de marcar más goles o asegurarnos de que un partido no termine en empate. El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación”.

El ex jugador contó una vivencia suya: “La gente elige lo que quiere ver y esos son sólo los partidos importantes. No se puede detener la tecnología. El otro día me puse unas gafas de realidad virtual. Estaba en pijama en casa, listo para irme a dormir, y vi un partido de la NBA desde la cancha. Cada año estos productos mejoran. Habrá un momento en el que te pongas estas gafas y será igual que estar en el estadio, excepto que podrás decir: ‘¡Ahora quiero sentarme al lado de Xavi! ¡Ahora quiero mirar desde detrás del objetivo!’”.

Para cerrar con la nota le dejó un consejo a las principales autoridades de las asociaciones del deporte: “Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol”.

Él junto con otros streamers lo logró con la Kings League, una liga amateur de fútbol 7 que es trasmitida por Twitch y Youtube. Actualmente ya estan incursionando en el segundo año de la competencia y siempre le agregan cosas nueva innovadoras al formato de los partidos.