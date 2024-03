De ser una pareja adicta al sexo a terminar su relación por lesiones

El jugador que ha sido viral en más de una ocasión por los rumores de adicción al sexo con su pareja es Mateo Berretini. El tenista italiano estaba en una relación con la modelo, Melissa Satto.

Se terminó el amor para una pareja italiana que se las trajo durante un año. El tenista italiano anunció su separación de la modelo. El actual 125º del Ranking de la ATP viene arrastrando una serie de lesiones. El deportista tuvo que salir a defenderse y mencionar que la gran cantidad de sexo con su pareja era una de las causas por las que sufría tantos problemas físicos.

Berrettini reconoció la ruptura de la pareja. “Me imaginaba que llegaría la pregunta. Melissa y yo ya no estamos juntos. Tenemos una relación hermosa, nos respetamos mucho, no iré más allá porque no me gusta hablar de mi vida privada, le agradezco por este hermoso año”.

En ese encuentro con los medios que reprodujo Corriere Dello Sport, Matteo aprovechó para contar que se prepara para volver luego de sus lesiones. Por caso, el mes pasado debió bajarse del Abierto de Australia por una lesión en su pie derecho que le impidió estar en el primer Gran Slam del año.

El jugador europeo padeció en los últimos años todo tipo de lesiones: en la muñeca (con paso por el quirófano incluido), abdominal, en el pie, entre otras que le impidieron competir con regularidad en el circuito internacional. Pese a ello las condiciones del ex número 6º del mundo son indiscutidas.

Los rumores finalmente eran ciertos y la situación del tenista fue similar a la de Kevin Prince Boateng cuando estuvo con la modelo. Ella estuvo en pareja con el delantero durante diez años y tuvieron un hijo. Se separaron en 2020, pero en 2012 ella soltó una declaración que recorrió los portales del mundo: “La razón por la que siempre está lesionado es porque tenemos sexo entre siete y diez veces a la semana”.

Luego de su separación del ex Barcelona, Melissa volvió a apostar al amor cuando conoció a Matteo. Se cruzaron en enero de 2023 y el deportista de 27 años quedó rendido ante la modelo, diez años mayor que él. Pero con los antecedentes con el ghanes como espada pendiendo sobre el vínculo, la lupa se posó sobre ellos y, sobre todo, sobre el rendimiento de Berrettini. Desde su última aparición en Wimbledon 2021, ya se ha perdido cuatro torneos de Grand Slam por lesión. En su relación con Satta, sólo llegó a octavos de final en Wimbledon. En el Abierto de Australia fue eliminado en la primera ronda y en el Abierto de Estados Unidos en la segunda ronda. Ahora sólo ocupa el puesto 125 en el ranking mundial.

Ante el revuelo, el propio tenista debió salir a dar explicaciones para despegar su noviazgo de los problemas físicos. “No puedo concebir cómo una relación puede permitir que no hagas tu trabajo, pero la gente habla. Vivimos en la era de las redes sociales, en la que todo el mundo puede decir cualquier cosa, y me parece que se ha perdido la educación general. Al final, sin embargo, estoy feliz, esto es lo que importa. Pagué el precio de esta rutina”, se quejó del tratamiento de los medios.